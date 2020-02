Blog Jaap Koelewijn: Het verlangen naar rampspoed

Het gaat sinds 2008, nadat we bijna in het ravijn van de kredietcrisis waren getuimeld, redelijk goed met de wereldeconomie. Met de VS voorop is er sprake van een alleszins redelijke groei. In ons eigen land gaat het zelfs zo goed, dat we tegen de grenzen van de arbeidsmarkt aanlopen. Vooral na 2015 gaat het crescendo. Dankzij het extreem ruime rentebeleid van met name de ECB, maar ook de Fed, is er sprake van een buitengewoon plezierig klimaat op de financiële markten. DNB-president Klaas Knot zei het heel treffend. “Veel beter dan het nu is, kan het niet worden.”

Door: Jaap Koelewijn

Alle positieve berichten ten spijt, hebben economen en beleggers het nu al drie jaar over de recessie dan wel de crash die nu toch wel eens zal komen. Zo lang kan het toch niet goed gaan, is de gedachte. Dat verwachtingspatroon heeft rare effecten. In het najaar duikelden de beurzen met 15 procent omdat men bang was dat de rente zou stijgen. Voor de duidelijkheid: de rente steeg niet, maar omdat een paar beleidsmakers van de Fed met de gedachten speelden, sloeg de vlam in de pan. De Fed wierp snel een blusdeken – ja wel een renteverlaging – over het vuur en binnen een paar weken was het drama over.

Het verlangen naar rampen

Het lijkt erop dat de financiële wereld verlangt naar een ramp. Mensen willen zich kennelijk liever wentelen in een poel van ellende dan dat ze naar de feiten kijken. Dat zien we nu ook weer met de uitbraak van het coronavirus in China. Op zichzelf is een dergelijk nieuw virus niet heel bijzonder. In de afgelopen decennia doken vergelijkbare virussen de kop op. Denk aan Sars en Mers. Verder terug in de tijd was er sprake van een dreiging van een hiv-epidemie.

Virussen hebben ons nodig

Hoe erg het ook allemaal is voor de mensen die het niet overleven, er is geen aanleiding om een armageddon te voorzien. De verklaring daarvoor is vrij eenvoudig. Als virussen té dodelijk zijn, dan hebben ze geen succes. Als hun gastheren en -vrouwen massaal sterven kunnen ze zich niet verder verspreiden en is hun overlevingsstrategie niet succesvol. Virussen zijn succesvol als hun logeeradressen een mild ziektebeeld ontwikkelen. Dan hebben ze kans om zich verder te verspreiden. Het aidsvirus was dodelijk, maar moeilijk overdraagbaar. Het verkoudheidsvirus – waarvan er heel veel zijn – zorgt voor beperkte overlast, maar is nauwelijks dodelijk.

Lees ook: Wat is de impact van het coronavirus op de financiële markten?

Griep versus coronavirus

Natuurlijk is er sterfte. In 2018 was de oversterfte door griep in Nederland meer dan 10.000 mensen. Vaak hadden ze al last van hart of luchtwegen. Dat geldt ook voor het nu heersende coronavirus.

Het is ook zo dat door de globalisering ziektes zich veel sneller verspreiden. Dat dwingt de beleidsmakers tot een alerte reactie. De Chinezen lijken adequaat te handelen en houden de zaken niet onder de pet. Ik was mijn handen goed, laat de mondkapjes liggen en adem gewoon door.