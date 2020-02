Carlos Ghosn vecht ontslag aan in Nederlandse rechtbank

De gevallen automagnaat Carlos Ghosn vecht zijn ontslag bij de Japanse automakers Nissan en Mitsubishi aan voor de Nederlandse rechter. Hij eist 15 miljoen euro van de twee bedrijven. Die hebben hun alliantie ondergebracht in een Nederlands bedrijf, waardoor de zaak in Nederland voor de rechter kwam.

Ghosn wil dat de twee bedrijven interne documenten vrijgeven. Uit een rapport over intern bestuur denkt hij te kunnen herleiden hoe de beslissing om hem te ontslaan is genomen, aldus Ghosns advocaat. Die vindt dat de voormalige automagnaat moet kunnen zien hoe Nissan en Mitsubishi tot de conclusie kwamen dat er geen vertrouwen meer in hem was.

Ghosn zat in Japan vast op verdenking van fraude in zijn tijd aan het roer bij Nissan. Eind vorig jaar ontvluchtte hij dat land en ging hij naar Libanon. Ghosn, die naast de Libanese nationaliteit ook de Franse en Braziliaanse heeft, was zelf niet aanwezig in Amsterdam.

