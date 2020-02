CBS: Recordaantal nieuwe bedrijven opgericht in 2019

In Nederland zijn afgelopen jaar 207.000 nieuwe ondernemingen opgericht. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het CBS is het nog niet eerder voorgekomen dat zoveel nieuwe bedrijven het levenslicht zagen. In vergelijking met 2018 waren het er 23.000 meer. Driekwart van het aantal opgestarte bedrijven betrof een eenmanszaak.

Grote toename in webshops

Net als voorgaande jaren waren het vooral de specialistische zakelijke dienstverleners die werden opgericht. Daarnaast was het stichten van handel-en bouwondernemingen populair. Bij de handel gaat het dan vaak om webshops. Hier was sprake van een verdubbeling ten opzichte van 2018. Daarmee was de webwinkel de populairste onderneming om op te richten. De tien jaar daarvoor was die eer weggelegd voor organisatieadviesbureaus.

Vorig jaar werden 115.000 bedrijven opgeheven. Dat was op jaarbasis een toename van acht procent. In absolute aantallen verdwenen de meeste ondernemingen ook in de specialistisch zakelijke dienstverlening.

Aandeel eenmanszaken neemt verder toe

Sinds 2007 vormen de eenmanszaken de grootste groep bedrijven bij de starters. Hun aandeel in de totale bedrijvenpopulatie is voortdurend toegenomen. Op 1 januari van dit jaar was twee derde van alle bedrijven een eenmanszaak, waar dat in 2007 net iets meer dan de helft was. Het aantal eenmanszaken is in deze periode bijna verdubbeld naar ruim 1,2 miljoen.

