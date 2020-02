Coronavirus: ECB ziet nog geen reden voor maatregelen; zorgen nemen wel toe

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep en ook de daarbij behorende economie. De financiële markten tonen verliezen die in jaren niet gezien zijn. De aandelenbeurzen in New York zijn in een vrije val geraakt door de zorgen over het oprukkende coronavirus. De belangrijkste graadmeters verloren in een week al meer dan tien procent. Wall Street beleefde sinds de crisis in 2008 niet meer zo’n slechte week.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) liet weten dat de uitbraak van het virus tot flinke verstoringen in de aanvoer van handelswaar vanuit met name Azië zal leiden. Daardoor zal de afname van de wereldhandel de komende maanden waarschijnlijk doorzetten.

AEX diep in het rood

De eerste besmetting in Nederland werd donderdag bij een 56-jarige man uit Loon op Zand vastgesteld. Het nieuws zorgde een dag later ervoor dat de aandelenbeurs in Amsterdam opnieuw hard onderuit ging. Ook de andere Europese beurzen zakten verder weg na de koersval een dag eerder. De uitverkoop op de wereldwijde beurzen hield aan door de vrees voor de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus en de zorgen over de economische impact van de virusuitbraak.

De AEX ging voor de zevende dag op rij omlaag. De hoofdindex stevent af op een weekverlies van ruim twaalf procent en beweegt rond het laagste niveau sinds augustus 2019. De wereldwijde beurzen raakten deze week in vrije val nadat het coronavirus in Italië voet aan de grond had gekregen en stevenen af op de slechtste week sinds de financiële crisis in 2008.

Nog geen reden voor maatregelen

De Europese Centrale Bank (ECB) ziet desondanks nog geen reden om maatregelen te nemen. Dat heeft voorzitter Christine Lagarde gezegd tegen de Britse zakenkrant Financial Times. De ECB houdt de situatie rond het virus wel “nauwlettend in de gaten”, maar de uitbraak heeft volgens Lagarde nog geen blijvende invloed op de inflatie. Daarom is een ingreep van de centrale bank niet nodig.



Op de financiële markten werd wel steeds meer rekening gehouden met maatregelen van de ECB zoals meer stimuleringsmaatregelen voor de economie.

In de Verenigde Staten zei centralebankpresident Charles Evans dat het nog wel maanden kan duren voordat de economische impact van het coronavirus duidelijk is geworden. De voorzitter van de Federal Reserve Bank of Chicago, een van de banken die gezamenlijk de koepel van Amerikaanse centrale banken de Federal Reserve vormt, noemt het daarom “voorbarig” om het al over monetaire beleidsmaatregelen te hebben.

Meer impact dan SARS-epidemie

De impact van het coronavirus op de wereldeconomie is waarschijnlijker groter dan die van de SARS-epidemie in 2003. Zo veronderstelt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB). “Hoewel het nog te vroeg is om de impact van deze pandemie nauwkeurig te meten, is het veilig om te zeggen dat de klap voor de wereldeconomie ernstiger zal zijn. Vooral omdat de Chinese economie zo nauw verweven is met de rest van de wereld”, zei Knot.

“SARS stuurde rimpelingen door de wereldeconomie en veegde veertig miljard dollar van de wereldwijde aandelenmarkten. Maar sinds de uitbraak van SARS is China gegroeid van de zesde grootste economie ter wereld, naar de op één na grootste economie.”

In 2003 was China goed voor 4,2 procent van de wereldeconomie. Nu is China verantwoordelijk voor 16,3 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp).

Wellink verwacht recessie door coronavirus

Nout Wellink verwacht dat “delen van de wereld” in een recessie belanden als het coronavirus verder om zich geen blijft grijpen. Volgens de oud-president van DNB geeft de uitbraak veel landen waarschijnlijk het laatste zetje richting een recessie, zo gaf hij aan in interview op NPO Radio 1.

Het is onduidelijk of Wellink expliciet Nederland bedoelde met zijn uitspraken.