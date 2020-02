De Nederlandsche Bank legt Rabobank miljoenenboete op

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Rabobank twee miljoen euro aan boetes gegeven vanwege het niet correct toepassen van Europese beloningsregels. Volgens de toezichthouder ging het financiële concern een paar jaar geleden bij diverse bonussen de fout in.

Uitbetaald in contanten

Over het jaar 2014 was aan drie medewerkers een te hoge variabele beloning uitgekeerd. DNB wijst erop dat deze hoger was dan honderd procent van de vaste beloning. Daarnaast werd een bonus aan 125 medewerkers te vroeg uitbetaald, aangezien het extraatje over meerdere jaren uitgesmeerd had moeten worden. Diezelfde 125 medewerkers en nog vijf anderen werden bovendien volledig in contanten beloond, terwijl dat niet had gemogen.

Rabobank heeft al laten weten niet in beroep te gaan tegen de straf. “De boete betreft een oude kwestie uit 2014”, benadrukt topman Wiebe Draijer in een toelichting. De straf heeft volgens hem betrekking op een kleine groep medewerkers bij de buitenlandse activiteiten van de bank. Volgens DNB voldoet Rabobank inmiddels weer aan de Europese beloningsregels.

Meer ingrepen niet uitgesloten

Er dreigt overigens nog een andere geldstraf van DNB, vanwege tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. Draijer sluit een boete in verband hiermee niet uit, zei hij donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers. De bank is op last van DNB tienduizenden klanten opnieuw aan het doorlichten is op mogelijke witwasrisico’s. De centrale bank gaat in april kijken of Rabobank zijn zaakjes dan wel op orde heeft. Draijer durfde niet te zeggen wat dan de conclusie zal zijn en of er nog ingrepen nodig zullen zijn.

