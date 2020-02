Een op vijf werknemers heeft nog nooit contact gehad met CEO

Een vijfde van de medewerkers (21%) heeft nog nooit contact gehad met zijn CEO. Dat blijkt uit onderzoek van Unit4 onder 251 Nederlandse werknemers. Van de ondervraagden, die geen leidinggevende functie hebben, heeft maar de helft van de medewerkers hun CEO wel eens een-op-een ontmoet.

Dat de directeur voor velen een afwezig gezicht is, wordt onderstreept door de onderzoeksresultaten. Van de medewerkers zonder managementtaken had slechts 36 procent wel eens een meeting met de directeur. Slechts 31 procent gaf aan af en toe een bedrijfsbrede e-mail van hem of haar te hebben ontvangen. Dit benadrukt dat CEO’s nog veel meer kunnen doen om personeel bij de bedrijfsvoering te betrekken. Zelfs met het versturen van een eenvoudige e-mail valt namelijk veel winst te behalen als het gaat om medewerkersbetrokkenheid.

Gebrek aan contact is een gemiste kans

Het gebrek aan contact tussen de directeur en zijn personeel is dan ook een gemiste kans. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat maar de helft (49%) van de ondervraagden het eens is met de visie van hun CEO. Een groot deel van de medewerkers (39%) zou graag zien dat de directeur zich meer uitspreekt over maatschappelijke kwesties. Politiek blijkt daarentegen een gevoeliger onderwerp: hoewel 29 procent wil dat hun CEO hier uitspraken over doet, is dit voor een derde van de ondervraagden not done.

Lees ook

Meer pessimisme over economische groei bij CEO’s

Europese CEO’s: Meer focus op ethisch leiderschap, minder op winst