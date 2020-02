Financieel directeur NS Hugo Mans schrijft boek

Hugo Mans is als financieel directeur bij NS verantwoordelijk voor grote complexe veranderprogramma’s. In die hoedanigheid heeft Mans een boek geschreven – Veranderprogramma’s die werken – waarin hij uiteenzet hoe hij deze projecten tot een succes maakt.

“Als ik in de media zie dat belangrijke programma’s zijn vastgelopen, mensen worden ontslagen en men elkaar de tent uit vecht, denk ik vaak: jammer dat het zo is gelopen”, legt Mans zijn reden uit waarom hij het boek heeft geschreven. “Met de juiste aanpak had het programma waarschijnlijk wel kunnen slagen.”

“Bij NS heb ik sinds 2010 een flink aantal complexe veranderprogramma’s mogen leiden, waaronder digitale transformatie en de herinrichting van de financiële organisatie.”

​​​​​​​NS is een bedrijf dat volop in verandering is, terwijl het onder een vergrootglas ligt van vele stakeholders: politiek, reizigers, gemeenten, medewerkers. Met zijn boek ‘Veranderprogramma’s die werken’ wil Mans ook anderen, die verantwoordelijk zijn voor een organisatie in verandering, met zijn ervaringen uit de praktijk ondersteunen.