Gemiddelde betaaltermijn bedrijfsleven ligt op bijna 31 dagen

Uit cijfers van de Exact mkb monitor blijkt dat bouwbedrijven hun geld gemiddeld genomen het snelst krijgen. Dat is de conclusie op basis van de administratie van 350.000 Nederlandse bedrijven. Productiebedrijven en accountantskantoren moeten gemiddeld het langst wachten op de betaling van hun facturen.

In de monitor wordt onder meer bijgehouden hoe lang het duurt voordat facturen met een standaard betalingstermijn van 30 dagen worden voldaan. Gemiddeld duurt het op dit moment bijna 31 dagen voordat een factuur wordt betaald. De afgelopen jaren is dat minder geworden; eind 2016 was dat gemiddeld nog ruim 33 dagen.

Verschillen tussen sectoren

De verschillen in de gemiddelde betaaltermijn tussen de vier aangehaalde sectoren zijn groot:

bouw: 26,91 dagen;

handel: 31,43 dagen;

accountants: 32,96 dagen;

productie: 34,65 dagen.

Bouwsector presteert goed

“De bouwsector presteert bijzonder goed als het gaat om de gemiddelde betalingstermijn”, zegt Sander Jongsma, oprichter van Bouw7, onderdeel van Exact. “Zeker als je het vergelijkt met historische data. Binnen een paar jaar is het gelukt om onder de dertig dagen te duiken. En dat lijkt weer een positieve invloed te hebben op de liquiditeitspositie van bouwbedrijven.”

De mkb monitor laat zien dat ruim 54 procent van de bouwbedrijven op dit moment een liquiditeitspositie heeft van minimaal 10.000 euro. Twee jaar geleden was dat nog maar 48 procent.

Termijn accountants opvallend

“Het is met name opvallend dat de betalingstermijn bij accountants zo vaak wordt overschreden”, stellen de onderzoekers. “Je zou verwachten dat accountantskantoren die de financiële administratie van hun klanten verzorgen minder vaak te laat betaald worden. Het is wel goed om te zien dat betalingstermijnen de afgelopen jaren minder vaak worden overschreden, wat ongetwijfeld te maken heeft met het gunstige economische klimaat.”