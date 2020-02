Gerechtsdeurwaarders maken strengere regels voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Gerechtsdeurwaarders moeten zich voortaan aan strengere regels houden als het om prijsafspraken met hun opdrachtgever – de schuldeiser – gaat. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) diende hiervoor in 2019 zelf een ‘Verordening Grenzen tariefmodellen gerechtsdeurwaarders’ in bij minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). De minister keurde het concept van de verordening goed. De maatregelen zullen op korte termijn in wetgeving terugkomen. Door deze regels worden de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van gerechtsdeurwaarders beter geborgd.

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

De goedgekeurde verordening moet een einde maken aan situaties waarin de kwaliteit en goede beroepsuitoefening van een gerechtsdeurwaarder onder druk kan komen. Dat zou onder druk van de prijsafspraken met zijn opdrachtgever/schuldeiser kunnen gebeuren. “We zijn verheugd dat de minister het belang onderschrijft van onze verordening. Samen met het ministerie kunnen we zo de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het gerechtsdeurwaardersambt waarborgen. Hierdoor kunnen gerechtsdeurwaarders ook hun maatschappelijke rol beter vervullen”, stelt KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk.

Antwoord op commissie Oskam

De verordening sluit nauw aan bij de conclusies en bevindingen in het rapport ‘Tussen ambt en markt’ van de staatscommissie ‘herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders’ (commissie Oskam). Die commissie deed onderzoek naar de integrale kostprijs van de ambtshandelingen en naar de gevolgen van prijsafspraken tussen schuldeisers en gerechtsdeurwaarders op de bedrijfsvoering van gerechtsdeurwaarderskantoren.

De KBvG reageerde in juli 2019 op de conclusies van het rapport en was blij met de steun van de Commissie voor de Verordening Grenzen tariefmodellen gerechtsdeurwaarders.

Samenhangende maatregelen

In aansluiting op het advies van de commissie, introduceert de conceptverordening samenhangende maatregelen. Zo is er vastgelegd dat de gerechtsdeurwaarder voor zijn ambtelijke diensten een redelijke vergoeding in rekening brengt. Daarnaast mag de gerechtsdeurwaarder geld dat hij int pas afdragen aan zijn opdrachtgever nadat kosten, zoals van de rechter, en zijn eigen verdiensten zijn betaald. Tenslotte mag een gerechtsdeurwaarder geen overeenkomsten sluiten die erop gericht zijn dat een derde, zoals zijn opdrachtgever, kan verdienen aan de ambtshandelingen van een gerechtsdeurwaarder; de zogenaamde kickback-fee.

Omzetten in wetgeving

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bij de goedkeuring aangegeven dat zij de verordening op zeer korte termijn in wetgeving zal omzetten. Zij heeft de KBvG gevraagd om hieraan bij te dragen.