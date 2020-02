Gero Niemeyer nieuwe CFO T-Mobile Nederland

Gero Niemeyer is per 1 mei de nieuwe CFO van T-Mobile Nederland Holding BV. Hij wordt de opvolger van Robert Jelinek-Nacke, die dan zijn taken neerlegt. Niemeyer werkt sinds 2005 bij de Deutsche Telekom Group. De afgelopen drie jaar was hij CFO van Telekom Magenta in Oostenrijk.

De Oostenrijker speelde een sleutelrol in de onderhandelingen en de uitvoering van de fusie met UPC. Hij legde daarmee de fundering voor een volledig geïntegreerd Magenta Telekom. Niemeyer was daarvoor werkzaam in Duitsland, in verschillende rollen van customer service.

Vertrek op eigen verzoek

Jelinek-Nacke is sinds 2000 werkzaam voor Deutsche Telekom Group en startte in 2016 bij T-Mobile Nederland (TMNL). Hij speelde onder andere een rol in de Tele2-fusie. Jelinek-Nacke heeft besloten het bedrijf op eigen verzoek te verlaten om nieuwe uitdagingen aan te gaan buiten de Deutsche Telekom Group.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland: “We zullen Robert missen als een deskundig en toegewijd lid van het Executive Committee. Vandaag staat T-Mobile Nederland op de tweede plaats in de Nederlandse markt voor mobiele communicatie en is tegelijkertijd de meest relevante challenger voor het bestaande netwerk-duopolie. Robert en zijn team hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd en hebben geholpen om de integratie – van eerst Vodafone Thuis en vervolgens Tele2 – tot een succes te maken. We wensen Robert veel succes met zijn verdere carrière en kijken uit naar de komst van Niemeyer en de kansen die hij zal creëren met het team.”