Ingrid Thijssen voorgedragen als nieuwe voorzitter VNO-NCW

Ingrid Thijssen is voorgedragen als de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Thijssen is de beoogde opvolger van Hans de Boer, die op 1 juli 2020 zijn functie neerlegt. Hij kondigde in mei vorig jaar aan dat hij stopt na zijn tweede termijn.

Het dagelijks bestuur van VNO-NCW, dat zestig leden telt, stemt donderdag over de voordracht van Thijssen. Zij is de enige kandidaat.

Thijssen tradt in 2014 toe tot de raad van bestuur van Alliander en werd in 2018 benoemd tot ceo. Zij is daarnaast commissaris bij Havenbedrijf Rotterdam en Coöperatie VGZ en was al langere tijd lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW.

Zij wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van de werkgeversorganisatie.