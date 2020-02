Justitie eist jarenlange gevangenisstraf tegen oud-topman Vestia

Erik Staal verdwijnt als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt voor drieënhalf jaar in de cel. De oud-topman van Vestia wordt vervolgd voor verduistering, witwassen, valsheid in geschrifte en winkeldiefstal.

De woningcorporatie kwam in 2012 onder het bewind van Staal in grote financiële problemen. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden. Staal moest zich op 20 februari verantwoorden bij de rechtbank in Rotterdam.

Bijna twee miljoen weggesluisd

Justitie denkt dat Staal bijna 1,8 miljoen euro heeft weggesluisd bij de stichting Housing Association South-Africa, waar hij eerder bestuurder van was. Daarnaast wordt hij verdacht van winkeldiefstal bij een bouwmarkt in Nieuwerkerk aan den IJssel. Daar wilde Staal eind 2017 zonder te betalen langs de kassa wilde lopen.

God in Frankrijk

“Er bleek sprake van grootschalige privé-onttrekkingen uit de stichting door verdachte, die daarmee als God in Frankrijk heeft geleefd en – in strijd met de oorspronkelijke bedoelingen van de stichting – de Zuid-Afrikaanse townships van gedegen sociale huisvesting heeft beroofd”, stelde de officier van justitie bij de rechtszaak.

Staals bestedingen varieerden van de aankoop van een Mercedes GL400, een jetski voor zijn huis op Bonaire, reizen, theatertickets, kleding, etentjes en de financiering van het huwelijksfeest van zijn zoon. Inmiddels heeft Staal voor meer dan twee miljoen euro terugbetaald aan de stichting.

Het OM vindt naast een onvoorwaardelijke gevangenisstraf een bestuurdersverbod van vijf jaar ook op zijn plaats voor de oud-topman.

