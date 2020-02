Kabinet neemt aanbevelingen SER rondom diversiteit over

Het kabinet maakt werk van het streven om de diversiteit in de top van organisaties te vergroten. Dit voorjaar komt er een wetsvoorstel waarin Nederlandse beursgenoteerde bedrijven verplicht worden tot een vertegenwoordiging van ten minste dertig procent in de Raad van Commissarissen. Een nieuwe benoeming die niet bijdraagt aan het halen van die dertig procent wordt nietig verklaard.

Noodzaak wordt gevoeld

Het kabinet geeft aan de noodzaak te voelen om het aandeel vrouwen en de culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten. Het neemt de aanbevelingen van het SER-advies ‘Diversiteit in de top, tijd voor versnelling’ uit september 2019 integraal over. In dat advies hebben werkgevers en werknemers zich uitgesproken voor een wettelijke regeling met sancties.

Ambitieuze streefcijfers

Voor de circa vijfduizend andere, niet beursgenoteerde bedrijven geldt dat ze met ‘passende een ambitieuze streefcijfers’ moten komen voor de top en subtop van het bedrijven. De bedrijven moeten een plan maken hoe ze de streefcijfers gaan halen en transparant zijn over de resultaten.

Er komt voor de (semi-) publieke sector een vergelijkbare regeling. Wel moet nog worden bekeken voor welke (semi-)publieke sectoren en organisaties het ‘ingroei-quotum’ kan gaan gelden en welke organisaties kunnen worden verplicht om zelf hun streefcijfer vast te stellen.

Barometer Culturele Diversiteit

Werkgevers hebben volgens het onderzoek van de SER moeite om inzicht te krijgen in cijfers over cultureel divers talent. Ze vinden het ook lastig hoe ze meer medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond kunnen laten in- en doorstromen. Om de culturele diversiteit te vergroten zegt het kabinet goede mogelijkheden te zien voor het instellen van een ‘Barometer Culturele Diversiteit’. Daarmee kunnen werkgevers de culturele diversiteit van hun personeelsbestand in beeld brengen.

Er wordt ook een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om individuele doorstroom van talenten met een migratieachtergrond en culturele diversiteit op sectorniveau zichtbaar te maken. Bij dat onderzoek wordt een beroep gedaan op het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau, die over cijfers beschikken die inzicht kunnen geven in culturele diversiteit op sectorniveau.