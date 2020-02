Klimaatinvesteringen bedrijven nog niet afdoende

De grote bedrijven in Europa hebben in 2019 124 miljard euro uitgetrokken voor investeringen in het verminderen van hun uitstoot van broeikasgassen. Daarvan ging 65 miljard euro naar onderzoek, en 59 miljard naar investeringen in machines, productie en infrastructuur. Dat meldt de Volkskrant.

Er is onderzoek gedaan onder 882 van de grootste beursgenoteerde bedrijven in Europa. De 124 miljard komt overeen met twaalf procent van de totale investeringen van de onderzochte bedrijven. De onderzoekers stellen dat dat bedrag nog te laag is. Om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, zouden deze investeringen dubbel zo hoog moeten zijn.

De onderzochte bedrijven stoten samen wereldwijd 3,2 miljard ton CO2 uit. Dat komt overeen met driekwart van de totale Europese uitstoot, inclusief transport, verwarming en industrie.

De cijfers zijn verzameld door CDP, een Britse organisatie die informatie over het klimaatgedrag van het bedrijfsleven verzamelt. Het is voor zover bekend het eerste onderzoek naar de vraag wat bedrijven investeren om de doelen te halen.