Mark Chandler nieuwe Finance Director Worldstream

Mark Chandler is aangesteld als de nieuwe Finance Director van Worldstream, een snelgroeiende Infrastructure-as-a-Service (IaaS) hosting provider met 15.000 dedicated servers in beheer en eigen datacenters in Naaldwijk. Voorheen was Chandler wereldwijd werkzaam in verschillende managementfuncties voor een van de zogenoemde ‘Big Four’ wereldwijde audit- en adviesgiganten, EY.

Aanzienlijke groei

Worldstream werd opgericht in 2006 en heeft de laatste tijd een aanzienlijke groei doorgemaakt, vooral sinds 2016. Destijds begon het bedrijf met het wereldwijd aanbieden van ‘unmetered’ dedicated servers, oftewel servers met vaste bandbreedtetarieven. Als gevolg daarvan is Worldstream’s wereldwijde netwerkbackbone op dit moment gegroeid tot de enorme bandbreedtecapaciteit van meer dan 10Tbps. Daarnaast is het bedrijf afgelopen zomer begonnen met de bouw van een nieuwe datahal in het tweede en nieuwste datacenter in Naaldwijk, waardoor de capaciteit op deze locatie is verdubbeld.

Houd uw vakkennis op peil Bekijk het aanbod van The Finance Academy

Financiële afdeling cruciaal

“De financiële afdeling vormt een cruciaal onderdeel van een organisatie, maar het wordt nog belangrijker als er sprake is van aanzienlijke bedrijfsgroei,” zegt Chandler. “Worldstream is uitgegroeid tot een veelbelovende organisatie met eigen datacenters, met een continu groeiend internationaal klantenbestand en met een groeiend portfolio aan IaaS-hostingoplossingen.”

“Binnenkort zal Worldstream Elastic Network worden gelanceerd, een software-defined wereldwijd netwerk met uitgebreide, flexibele IaaS-hostingfunctionaliteit. Deze functionaliteit komt straks beschikbaar op datacenter PoP locaties in Worldstream’s 10Tbps wereldwijde backbone. Dit zal nog meer klanten aantrekken, met name in het MKB-segment, en dat zal ook zijn implicaties hebben voor de financiële functie en de voorbereiding van de organisatie op een gestructureerde verdere groei. Ik kijk echt uit naar deze belangrijke rol binnen het Worldstream-managementteam.”

De juiste persoon

“Mark Chandler is de juiste persoon op het juiste moment voor deze financiële managementfunctie,” zegt Lennert Vollebregt, CEO en medeoprichter van Worldstream. “Hij brengt vanuit EY een grote hoeveelheid internationale kennis en ervaring mee. Met zijn achtergrond is Mark in staat om de Worldstream-organisatie te helpen bij het ingaan van de volgende fase van gestructureerde groei.”

“Onder andere middels de implementatie van nieuwe ERP-systemen, uitbreiding van data-gedreven besluitvorming en een solide beheer van onze financiering en financiële partners. Vorig jaar hebben we ons managementteam al aanzienlijk uitgebreid door zes medewerkers te promoveren tot bedrijfsdirecteur. Mark is het ontbrekende stukje in het managementteam dat we nog moesten invullen.”