De gevolgen van de klimaatrisico’s pakken dramatisch uit voor de economie. Meer en meer krijgen bedrijven te maken met klimaatobstakels. De bouw die stilvalt, de halvering van de veestapel, het laagterecord van de Duitse auto-industrie; het zijn pas eerste voortekenen. Het klimaat is in toenemende mate een stok tussen spaken van vele branches en sectoren. Een a-typische crisis die een ongekende omvang kan bereiken. Dat stelt Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting bij kredietverzekeraar Euler Hermes Nederland.

In toenemende mate gaan klimaatontwikkelingen de groei, het marktaandeel en de winstgevendheid van bedrijven beïnvloeden. Bedrijven die nu nog goed draaien, kunnen door klimaatregels opeens in de gevarenzone terecht komen. Geeroms waarschuwt daarom bedrijven om de ontwikkelingen bij hun afnemers goed in de gaten te houden. “Door de klimaatontwikkelingen wordt de kans groter dat facturen die vroeger keurig op tijd betaald werden straks opeens onbetaald blijven. Daarmee vergroot ook de kans op faillissementen.”

Noodsignalen in alle hoeken

Geeroms ziet het klimaat als een ingrijpende disruptie. Geeroms wijst naar noodsignalen uit allerlei hoeken, van bouw tot banken, van accountants tot industrie. “Lange tijd is klimaat bekeken vanuit de hoek van duurzaamheid. Maar het is ook een puur financieel-economisch probleem. De Bank voor Internationale Betalingen in Bazel waarschuwt deze week dat de klimaatproblematiek in de financiële wereld een nieuwe mondiale systeemcrisis kan veroorzaken. Een financiële crisis die nog verwoestender zal zijn dan de vorige. Het klimaat raakt de corebusiness van banken en verzekeraars, de afdekking van risico’s. De sector is niet bestand tegen de zware economische schokken en financiële verliezen die klimaatmaatregelen veroorzaken. Het gros van de financiële wereld is onvoorbereid en niet verzekerd.”

“Klimaat is financieel”

Geeroms noemt ook de NBA, de beroepsorganisatie van accountants. “In een managementletter waarschuwt de NBA deze week dat bedrijven en organisaties voor grote financiële risico’s: van boetes tot verlies van marktaandeel, bijvoorbeeld als gevolg van reputatieschade. De NBA roept op om de klimaatproblematiek vooral ook ‘financieel’ te bekijken. Bij het beoordelen van de financiële gezondheid van bedrijven zal het klimaatbeleid een steeds grotere rol gaan spelen.”

Ook in het Global Risk Report 2020 van het World Economic Forum (WEF) staat klimaatverandering bovenaan. “Bijna 800 experts en beslissers in het zakenleven en de politiek noemen het klimaat als de grootste bedreiging voor de wereldeconomie. Overal staat het opeens bovenaan op de agenda. Het lijkt wel of iedereen nu wakker schrikt.”

Directe bedreiging

Al eerder stelde de researchafdeling van de verzekeraar dat het bedrijfsleven onvoldoende is voorbereid op de gevolgen van de klimaatmaatregelen. Geeroms: “Margedruk door hogere (emissie)kosten en een stortvloed aan regels zijn voor veel bedrijven een directe bedreiging. Complete ondernemingen (of onderdelen ervan) kunnen hun volledige waarde verliezen. Tot 2030 moet het bedrijfsleven wereldwijd 2,5 biljoen dollar neertellen om te voldoen aan de intensievere klimaatregulering. Sectoren die het hardst worden getroffen zijn energie, staal en lucht- en zeevervoer.”

Lees ook

Het jaar verslagen: over risico’s van fraude, IFRS, klimaatimpact en informatiewaarde

Jaarverslagen grote ondernemingen nog weinig concreet over klimaatimpact