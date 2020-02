NBA juicht voorstel in Eumedion Green Paper toe

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is positief over de Eumedion Green Paper ‘Towards a global standard setter for non-financial reporting‘. De Green Paper biedt een concreet voorstel voor de inrichting van het standardsetting-proces voor rapportages van niet-financiele informatie (NFI): een pleidooi voor convergentie op internationaal niveau en ook snelheid.

Mariëtte Doornekamp, bestuurder ABP “Alleen winstcijfers zijn niet genoeg”

Behoefte aan convergentie

‘De NBA juicht het initiatief toe. De bestaande grote spelers in NFI-standardsetting zijn wel in overleg met elkaar; echter het ontbreekt aan leiderschap en snelheid. Er is grote behoefte aan convergentie.’

‘NBA heeft sympathie voor het voorstel van Eumedion om de nieuwe International NFI Standard Board (INSB) onder te brengen bij de IFRS Foundation als tweede pijler naast de IASB. Dit is een gezaghebbend orgaan met een goede reputatie in termen van due process, kwaliteit en onafhankelijkheid voor financial reporting.

Uitdagingen

De NBA geeft aan nog wel de nodige uitdagingen te zien. ‘NFI heeft specifieke aspecten die anders zijn dan bij financial reporting, bijvoorbeeld de multi-stakeholder focus. Grote spelers zouden bereid moeten zijn om in dit idee te participeren, zodat kan worden voortgebouwd op wat er al is.’

‘Ook is het belangrijk om de connectiviteit met financial reporting te waarborgen. Relevante NFI heeft immers financiële gevolgen. Tenslotte spelen ook nog politieke en wetgevende uitdagingen; de vraag is of de USA meedoet in een IFRS-gebaseerd concept. De EU neemt al eigen initiatieven en gaat mogelijk sneller.’

Lees ook:

– IASB zet mes in wildgroei aan winstbegrippen

– Eumedion wil internationaal orgaan voor niet-financiële verslaggeving