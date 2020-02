Nederlandse bedrijven financierden jarenlang klimaatscepticus

Shell en andere (Nederlandse) multinationals hebben tussen 1989 en 1998 meer dan een miljoen gulden gegeven aan de Nederlandse klimaatscepticus Frits Böttcher. Het doel van de mede-oprichter van de ‘Club van Rome’ was twijfel zaaien over klimaatverandering en de rol van de mens daarin.

Onder meer Shell, Texaco, KLM, Hoogovens, ANWB en AkzoNobel maakten geld over. Dat schrijft Follow the Money op basis van het nagelaten archief van de chemieprofessor die in 2008 overleed. Met het geld zette Böttcher een internationaal netwerk van klimaatsceptici op. Ook produceerde hij meerdere rapporten, boeken en opinie-artikelen. Daarin schreef hij bijvoorbeeld dat het broeikaseffect niet bestaat en dat CO2 niet gevaarlijk, maar juist “goed voor planten” is.

Tegenstanders ‘van munitie’ te voorzien

Met zijn werk hoopte Böttcher tegenstanders van klimaatbeleid ‘van munitie’ te voorzien. Zijn rol in de Club van Rome kwam hem daarbij goed uit: “De Club van Rome en vooral mijn optreden daarin is een mythe”, notuleert hij in december 1996. “Die moet je in stand houden.” Het draagt er mede aan bij dat er in de jaren negentig weinig politiek draagvlak is voor dwingende maatregelen ten behoeve van CO2-reductie en de verduurzaming in Nederland stagneert.