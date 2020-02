Nieuw overheidsorgaan moet belangrijkste accountantscontroles uitvoeren

Een nieuw op te richten overheidsorgaan moet voortaan de belangrijkste accountantscontroles uitvoeren. Dat is het voorstel dat onderzoekers Herman van Brenk en Remko Renes van Nyenrode Business Universiteit doen in economenblad ESB. Accountants van deze nieuwe organisatie kunnen dan zonder commerciële druk en volledig in het publieke belang hun werk doen.

Volgens de onderzoekers lijden de accountants nu onder commerciële druk, omdat de onderneming die ze controleren in het publieke belang, ook de rekening betaalt. Die druk wordt niet minder, omdat er ook nog andere aantrekkelijke adviesklussen zijn te vergeven bij de bedrijven. Veel accountants verlenen ook veel van dergelijke adviesdiensten, die overigens bij de grootste controles niet gecombineerd mogen worden.

Van Brenk en Renes stellen voor een nieuw zelfstandig bestuursorgaan in het leven te roepen, de zogeheten ‘Audit Board’. Die zou dan de controle moeten doen van beursgenoteerde ondernemingen, banken, verzekeraars en andere -nog nader aan te wijzen- belangrijke instellingen en bedrijven. Accountants bij dit controleorgaan zouden deels in overheidsdienst moeten komen, maar ook tijdelijk afkomstig kunnen zijn van de bestaande kantoren.