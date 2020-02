Ontbreken juiste waardigheden werknemers belemmerd groei bedrijf

Het ontbreken van de juiste vaardigheden bij medewerkers belemmert de groei van Nederlandse bedrijven. Dat bevestigen acht van de tien Nederlandse managers. Recruitmentbureau Robert Half liet een onderzoek uitvoeren onder 5.165 respondenten in Europa, waarvan 403 in Nederland.

Volgens bij de helft van de ondervraagden ligt de oorzaak van het gebrek aan vaardigheden bij een tekort aan gekwalificeerde starters. Robert Half verwijst ook naar een onderzoek van het World Economic Forum (WEF). Daaruit blijkt dat in 2020 42 van de vaardigheden voor bestaande banen onderhevig zijn aan verandering. “Onder meer technologische veranderingen, disruptie en globalisatie hebben impact op onze jobs en de skills die nodig zijn om die nieuwe jobs uit te voeren”, valt te lezen in het rapport.

Tekort aan gekwalificeerde afgestudeerden

Dit houdt ook Nederlandse managers bezig. Als belangrijkste oorzaak voor het huidige gebrek aan voldoende skills noemt bijna de helft van de managers het tekort aan gekwalificeerde afgestudeerden (47 procent). Daarnaast noemen ondervraagden het beperkte aanbod van zowel externe stages en trainingen (43 procent) als interne trainingen (36 procent). De vergrijzing en uitstroom van ouders werknemers is volgens 35 procent van de managers een oorzaak.

Nederlandse managers investeren in training van hun medewerkers om het probleem aan te pakken en de (digitale) vaardighedenkloof binnen hun bedrijf te dichten. Hiertoe is 38 procent van de ondervraagden bereid. Het werven van tijdelijke werknemers is volgens 28 procent de oplossing voor komend jaar. Daarnaast ziet 22 procent het werven van nieuwe vaste medewerkers als oplossing en combineert 10 procent het werven van vaste en tijdelijke collega’s.

Problemen met bijscholing

Veel bedrijfsleiders hebben volgens het recruimentbureau problemen met het bijscholen van hun personeel in de nieuwe digitale wereld. Volgens Robert Half ondervinden veel bedrijfsleiders moeilijkheden bij het bijscholen van hun personeel in die nieuwe digitale realiteit. Zowel het WEF als Robert Half voorspellen echter dat de ‘skills gap’ niet alleen maar optreedt op het gebied van digitale vaardigheden, maar ook op het gebied van soft skills.

“De misvatting heerst dat we mensen voornamelijk moeten omscholen qua digitale of wetenschappelijke vaardigheden”, stelt Frédérique Bruggeman, Managing Director bij Robert Half. “Dat eerste is zeker nodig voor mensen die werken in een tech-omgeving, maar – hoewel dat er steeds meer worden – zien we ook een grote vraag naar specifieke vaardigheden die nodig zijn voor goede interactie met anderen. De wereld wordt steeds digitaler, maar de unieke menselijke touch, communicatievaardigheden en empathisch vermogen zijn essentieel binnen een bedrijf.”