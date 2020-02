Peter ter Horst per 1 april nieuwe CEO Teijin Aramid

Peter ter Horst gaat per 1 april 2020 aan de slag als nieuwe President en Chief Executive Officer (CEO) van Teijin Aramid. Ter Horst wordt bij de wereldleider in de markt voor aramide-supervezels met productielocaties in Nederland, Thailand en Japan de opvolger van Gert Frederiks. Frederiks blijft in een adviseursrol actief bij het bedrijf, voordat hij volgend jaar met pensioen gaat.

Een voorrecht

“Ik ben vereerd om in het voetspoor van Gert te stappen en dankbaar voor zijn leiderschap het afgelopen decennium”, laat Ter Horst, die al sinds 2006 werkzaam is bij Teijin Aramid, weten in een reactie. “Het is een voorrecht geweest om met hem samen te werken en het bedrijf op te bouwen tot waar wij vandaag de dag staan. Wij blijven de business van onze klanten versterken en blijven hoge kwaliteit producten leveren die steeds sterker, lichter en duurzamer worden.”

“Ik verheug mij erop om hierin met al onze klanten wereldwijd samen te werken. Daarnaast kijk ik ernaar uit om met al onze talenten binnen de Teijin Group en Teijin Aramid, onze partners en toeleveranciers onze ambities voor stabiele groei waar te maken en doorlopend bij te dragen aan een duurzame wereld.”

Van CFO naar CEO

Ter Horst is sinds 2011 de Chief Financial Officer (CFO) binnen het bedrijf en heeft daarvoor diverse strategische en controller functies vervuld. Teijin Aramid valt onder de Japanse Teijin Group en is een belangrijke groeimotor als onderdeel van Teijin’s Materials bedrijfsactiviteiten.

Lees ook:

Fusies en overnames: CFO moet risico’s strak in de gaten houden