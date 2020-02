Private equity koopt bedrijven met steeds meer schuld

Private-equityhuizen kopen bedrijven met steeds meer schuld dankzij de grote hoeveelheid goedkoop geld die in de markt beschikbaar is. Consultants Bain & Company en McKinsey deden hier onafhankelijk onderzoek naar.

Private-equityovernames zijn volgens McKinsey vorig jaar in de Verenigde Staten zelfs voor het eerst met meer schuld gefinancierd dan voor de economische crisis. Investeerders kochten daar bedrijven met een schuld die gemiddeld 6,6 keer het brutobedrijfsresultaat bedroeg, hoger dan ooit.

Bereid meer risico te nemen

Bain zit in Europa dezelfde ontwikkeling. “Private equity kan makkelijk aan geld komen. Banken hebben zoveel kapitaal dat ze aan het werk moeten zetten, dat ze bereid zijn meer risico te nemen”, zegt partner Lennert Spek van Bain.

Volgens Bain zijn de schuldratio’s in werkelijkheid zelfs nog hoger, omdat banken private-equityhuizen vaker toestaan schuldratio’s te baseren op geflatteerde winstcijfers, waarbij ze bijvoorbeeld de verwachte winstgroei al meetellen.

Investeringsmaatschappijen betalen steeds meer

Investeringsmaatschappijen betalen ook steeds meer voor de bedrijven die ze kopen. Gemiddeld 11,9 keer de brutowinst (ebitda), aldus McKinsey. Ook dat is een record. De hoge prijzen zijn het gevolg van de goedkope bankkredieten, maar ook van de grote toestroom van professionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars.

Deze beleggers zijn blij met private equity, omdat het zo lucratief was. Private-equityhuizen zijn er de afgelopen jaren immers in geslaagd de bedrijven na enkele jaren weer met veel winst door te verkopen.

Dat is slechts gedeeltelijk te danken aan goed management of slimme strategieën van private equity, stelt Bain-partner Spek. Dankzij de recordprijzen die nu worden betaald, worden bedrijven vanzelf meer waard. ‘Zo’n 50% van het rendement in de afgelopen tien jaar komt door hogere multiples’, zegt Spek. De multiple geeft aan hoeveel keer de winst een koper betaalt voor een bedrijf.