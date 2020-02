Van doing no harm naar doing good: De financiële waarde van niet-financiële waarde

Businessmodellen gaan steeds vaker om een combinatie van financiële en niet-financiële waarden. De CFO gaat met zijn CEO op zoek naar activiteiten en business die zowel goed zijn voor de financiële positie als voor de maatschappij. In de praktijk worstelen organisaties vaak met de trade-offs tussen deze twee visies.

Organisaties dragen meer dan alleen financiële verantwoordelijkheden. Immers, alle organisaties hebben een sociale, ecologische en economische impact die van invloed is op mensen, hun gemeenschappen en het natuurlijke milieu. Deze impact kan zowel positief als negatief zijn. In Nederland bestaat dit besef al lang. Al op 15 december 2000, bracht de Sociaal-Economische Raad op verzoek van het kabinet een advies uit over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met als titel ‘De Winst van waarden’. Hierin werd het belang van niet-financiële aspecten voor ondernemingen benadrukt. Het is één van de meest geraadpleegde SER-rapporten aller tijden. Recenter, in september 2019 hebben ook de leden van de Business Roundtable, een Amerikaanse vereniging van CEO’s van de grootste Amerikaanse ondernemingen, een statement uitgebracht waarin zij aangeven dat het shareholder first-uitgangspunt een te beperkt uitgangspunt is voor een succesvolle continuïteit van de organisatie.

Hogere eisen aan voetafdruk

Zowel overheden, investeerders maar ook consumenten stellen steeds hogere eisen aan de sociale en de ecologische voetafdruk van organisaties. De discussies rondom stikstof, de opwarming van de aarde en alle bijbehorende effecten, bepalen voor een groot deel het dagelijkse publieke en politieke debat. Veel organisaties spelen hierop in door maatregelen te nemen zoals het verminderen van energiegebruik of het gebruik van duurzame energie en het maken van circulaire producten. Organisaties nemen dit soort maatregelen door externe druk of op basis van intrinsieke motivatie. Soms gekoppeld aan het businessmodel, soms losstaand van de business. Dat er maatregelen worden genomen is natuurlijk een mooi gegeven. Opvallend is dat wij vaak wel weten welke maatregelen zijn genomen maar dat er slechts weinig bekend is over de effecten van de maatregelen.

Als we kijken naar de ontwikkeling van de missie statements van bedrijven, zien we ook hier heel duidelijk de toenemende aandacht voor niet-financiële onderwerpen terugkomen. In de periode voor de jaren tachtig, waren de missie statements vooral gericht op het maken van winst. Het doel was de grootste, de beste en de sterkste te worden. Een mooi voorbeeld hiervan was het missie statement van Honda destijds: We will destroy Yamaha. Deze missie illustreert hoe bedrijven in die tijd in de wereld stonden. In de periode 1980 – 2000 zagen we een nadruk komen op kwaliteit. Er werd ingezet op kwalitatief goede producten en efficiënte organisaties. De hele beweging rondom kwaliteitsmanagement dateert ook uit die tijd. Zo is de European Foundation for Quality Management opgericht in 1989 en het Instituut voor Nederlandse Kwaliteit in 1991. De eerste officiële ISO-norm voor kwaliteitsmanagement, ISO-9001, dateert uit 1987. In de jaren 2000, zagen we dat de nadruk kwam te liggen op het centraal stellen van de klant.

Lange termijn waardecreatie

Meer recent zien wij nog een nieuwe ontwikkeling waarin bedrijven in hun missie aandacht besteden aan de rol die zij willen spelen in de maatschappij. In de nieuwe Van Maanen Corporate Governance code, daterend uit 2015, worden commissarissen erop aangesproken dat lange termijn waardecreatie voor alle stakeholders van essentieel belang is (Commissie-Van Manen, 2016). Dit is slechts één van de externe ontwikkelingen die bedrijven hierop aanspoort. Dit alles heeft geresulteerd in prachtige missie statements waarin bedrijven niet alleen minder slecht willen doen, door bijvoorbeeld minder te vervuilen, maar ook echt goed willen doen. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan de oplossing van het wereldvoedselprobleem (Rabobank) of het gezonder maken van miljarden mensen in het jaar 2025 (Philips) .

Verschillende businessmodellen

Als we naar de huidige missie statements van organisaties kijken, is het vrijwel onmogelijk om op basis daarvan te beoordelen of het nu om een for-profit organisatie gaat of om een non-profit organisatie. Alle organisatie willen een positieve impact hebben op de maatschappij. Echter, de manier waarop ze hier invulling aan geven toont wel degelijk grote verschillen. Het businessmodel, ook wel bedrijfsmodel, verdienmodel of zakelijk model genoemd. geeft aan volgens welke opzet een bedrijf zaken doet. Het businessmodel ligt, normaal gesproken, in het verlengde van de bedrijfsstrategie en vloeit op haar beurt voort uit de missie of de purpose van de organisatie. In Figuur 1 worden de in de praktijk veel voorkomende businessmodellen vormgegeven.

Bij deze businessmodellen geeft de binnenste cirkel telkens aan wat randvoorwaarden zijn en is het streven om de witte cirkel te vergroten. Zo zien we in het eerste model (euro) een organisatie met een pure financiële oriëntatie. Dat wil zeggen dat alle activiteiten zijn gericht op het vergroten van de financiële winst. Er zijn er slechts enkele activiteiten die de organisatie niet doet (de binnenste stip), dat zijn met name dingen die niet binnen het wettelijk kader passen.

In het tweede model (euro) heeft de organisatie nog steeds een financiële oriëntatie. Deze organisatie houdt al meer rekening met niet-financiële, maatschappelijke onderwerpen en sluit een aantal dingen uit op basis van ESG-criteria (Environmental, Social and Governance). Vanuit milieuperspectief kan de organisatie activiteiten uitsluiten die te veel vervuiling met zich mee brengen. Vanuit een sociaal perspectief kan de organisatie activiteiten uitsluiten waarin er te hoog risico is op kinderarbeid in de productielanden. Vanuit een governance perspectief kan met gedragsregels opstellen voor medewerkers rondom corruptie en omkoping. Vaak zijn dit organisaties die een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-beleid hebben dat zich met name richt op doing no harm. Geen vervuiling, geen kinderarbeid, geen omkoping. In dit model zitten veel organisaties.

Financieel en maatschappelijk

In het derde model (euro+impact) verandert de oriëntatie van puur-financieel naar financieel-én-maatschappelijk. Hier wordt ook rekening gehouden met ESG-aspecten zoals hierboven beschreven. En in dit model wordt de stap gezet van doing no harm naar doing good. Er wordt actief gezocht naar activiteiten en business die zowel goed zijn voor de financiële positie van de organisatie en goed zijn voor de maatschappij. In de praktijk worstelen deze organisaties vaak met de trade-offs tussen de twee visies. Wat doe je wanneer iets minder geld oplevert, maar wel positieve impact heeft op de maatschappij? Wat als de opbrengsten onzeker zijn of pas op de lange termijn geïnd kunnen worden? En wat als het wel veel geld oplevert maar het heeft een duidelijke negatieve impact op de maatschappij. Doe je het dan niet? Of toch wel, als het economisch even wat tegen zit? De uitdaging binnen dit model is dan ook om helder te krijgen op basis van welke criteria de afwegingen worden gemaakt en wat de uiteindelijke keuze bepaalt. Wanneer zeg je ja, en wanneer zeg je nee. Bedrijven als DSM, Philips en Alliander zijn mooie voorbeelden van dit model. Deze bedrijven zetten allemaal in op een model waarbij zowel winst als maatschappelijk rendement moet worden behaald en sturen hier ook op aan.

In het vierde model (impact), zien we een verschuiving van een financiële oriëntatie naar een maatschappelijke oriëntatie. Het leveren van een positieve maatschappelijke impact is nu de doelstelling. Financiële prestaties zijn nu een middel en geen doel op zich meer. Geld is verschoven van de buitenste cirkel naar de binnenste cirkel. Geld blijft van belang, maar levert nu de randvoorwaarde waarbinnen een organisatie kan en wil opereren. Er kan bijvoorbeeld worden gestreefd naar een bepaald (gemiddeld) rendement op termijn. Vervolgens kunnen activiteiten die daar niet aan voldoen worden uitgesloten. Activiteiten die niet bijdragen aan het leveren van een positieve maatschappelijke impact worden in dit model sowieso uitgesloten. Een voorbeeld hiervan is Triodos, maar ook impactinvesteerders zoals Social Impact Ventures en Fair Capital Partners. Deze ondernemingen zetten geld in om te laten werken aan een positieve verandering. Geld hierbij is geen doel op zich, maar een middel. Ook de investeerders willen een bepaald rendement behalen om het businessmodel sluitend te maken, echter zij streven naar een acceptabel rendement op vermogen van bijvoorbeeld zeven procent. Meer is er niet nodig. Ook andere sociaal ondernemers gebruiken het vierde model, zoals Tony Chocolony.

Tenslotte, het vijfde model (Impact) richt zich volledig op het leveren van een positieve maatschappelijke impact. Hierbij zullen activiteiten worden uitgevoerd zolang er geld voor beschikbaar is. Dit model zien wij vaker terug bij filantropische organisaties en vermogensfondsen.

Bestaansrecht

Zowel missies als businessmodellen kunnen in de loop van de tijd veranderen. Zo onderkennen bedrijven met een impactoriëntatie in toenemende mate het belang van financiële prestaties voor hun bestaansrecht op de lange termijn. Tevens zien financieel-georiënteerde bedrijven steeds meer het belang van hun impact op meerdere dimensies en het effect daarvan op de lange termijn financiële resultaten. De missie, het businessmodel, de interne aansturing en de rapportage moeten bij zulke verschuivingen allemaal mee verschuiven en op één lijn zitten. In de praktijk zien we dat congruentie tussen deze aspecten vaak een grote uitdaging is. We zien in veel gevallen een verschil tussen wat bedrijven zeggen te willen doen, wat ze daadwerkelijk doen, en wat wij denken en zien dat ze doen.

De financiële waarde van niet-financiële waarde

Onderzoek van Ocean Tomo (Elsten en Hill, 2017) toont dat de marktwaarde van een bedrijf in 1975 nog voor 83 procent werd bepaald door materiële activa. Voorbeelden hiervan zijn gebouwen, land en machines. Alles wat tastbaar is en een waarde heeft. De overige 17 procent werd in die tijd bepaald door zogenaamde immateriële activa. In 2015 is deze situatie heel anders. Nu wordt nog maar 16 procent van de marktwaarde van een bedrijf bepaald door materiële waarde en 84 procent door immateriële waarde. Duurzaamheid, de reputatie van een bedrijf, maar ook hoe je omgaat met lange termijn waardecreatie en hoe flexibel je als organisatie in kunt spelen op nieuwe trends zijn van invloed op de immateriële waarde van een organisatie. Deze aspecten worden in accounting vaak geschaard onder het kopje niet-financiële waarde.

Karen Maas is bijzonder hoogleraar Accounting & Sustainability bij de faculteit Management, Science en Technology van de Open Universiteit.

Als gevolg van een nieuwe EU-Richtlijn over niet-financiële informatie, moeten grote bedrijven sinds 2018 in hun bestuursverslag niet-financiële informatie openbaar maken. Over financiële resultaten leggen bedrijven al langer verantwoording af. Nu komen daar onderwerpen bij als arbeidsomstandigheden, corruptie en omkoping en effecten op milieu en natuur. De plicht geldt in Nederland voor 120 grotere ondernemingen, grotendeels beursgenoteerd, met meer dan 500 werknemers en een netto-omzet vanaf 40 miljoen euro. Met deze toegenomen aandacht voor duurzaamheid, lange termijn waardecreatie en niet-financiële informatie staan bedrijven voor de uitdaging om hier een effectieve strategie en beleid voor te ontwikkelen, gerelateerde doelstellingen te formuleren en te zorgen voor een effectieve implementatie.

Leren om te verbeteren

Als niet-financiële en duurzaamheidsinformatie een steeds belangrijkere rol gaat spelen voor lange termijn waardecreatie en de toekomstbestendigheid van organisaties, dan is juist deze informatie belangrijk voor de strategische planning en beheersing van organisaties. Het is van groot belang dat dit soort informatie en bijbehorende indicatoren regulier worden meegenomen in de management accounting cyclus van organisaties. Niet alleen om transparant te zijn en inzicht te geven in wat een organisatie doet, maar juist om inzicht te geven in waarom een bedrijf deze dingen doet en welke impact daarmee wordt bereikt, en om daarvan te leren om zo te kunnen verbeteren.