Warren Buffett geeft meer openheid over zijn klimaatstrategie

De Amerikaanse multimiljardair en bekende belegger Warren Buffett heeft meer openheid van zaken gegeven over zijn klimaatstrategie. In zijn jaarlijkse brief aan aandeelhouders gaat Buffett uitgebreid in op de inspanningen van zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway op het gebied van windenergie.

Buffet wijst erop dat zijn bedrijf via Berkshire Hathaway Energy veel geld steekt in windparken. Daardoor loopt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen van de portefeuille volgens Buffett terug. Grote investeerders als Buffett staan al langer onder druk om aan te geven hoe zij met hun beleggingen de impact op het klimaat proberen te verkleinen.

Geld aan goede doelen

Het ‘orakel van Omaha’, zoals zijn bijnaam luidt, geeft in zijn brief ook aan wat er na zijn dood met zijn erfenis moet gebeurd. De inmiddels 89-jarige Buffett is met een vermogen van meer dan negentig miljard dollar een van de rijkste mensen op aarde, en dat vermogen zit voornamelijk in aandelen Berkshire Hathaway. Er ligt een plan klaar om zijn belang verspreid over meer dan een decennium af te bouwen en geld te schenken aan goede doelen, zodat de koers van Berkshire Hathaway niet onder druk komt te staan.

Opvolging nog onbekend

Wie Buffett en zijn 96-jarige zakenpartner Charlie Munger zullen opvolgen is officieel nog altijd niet bekend. Wel hintte Buffett eerder op de namen Ajit Jain en Greg Able. Zij staan aan het hoofd van respectievelijk de verzekeringstak en de niet-verzekeringsactiviteiten.

Berkshire Hathaway kwam in de jaren zestig in handen van Buffett. Die maakte van de toenmalige textielfabrikant een groot zakenimperium. Het bedrijf is tegenwoordig een conglomeraat met belangen in meer dan negentig ondernemingen. Berkshire Hathaway zit bijvoorbeeld in American Express, Bank of America en Coca-Cola.

Recordwinst

Afgelopen jaar was het bedrijf goed voor een recordwinst van meer dan 81 miljard dollar, bijna twee keer zoveel als een jaar eerder. Buffett profiteerde vooral van winsten uit beleggingen. Het operationele resultaat, wat voor het bedrijf eigenlijk een betere graadmeter is, daalde evenwel met 3 procent tot 24 miljard dollar. Berkshire Hathaway had eind vorig jaar ongeveer 128 miljard dollar in kas. Recent werd nog voor meer dan 2 miljard dollar aan eigen aandelen teruggekocht.