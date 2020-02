Wereldhandelsvolume in december gestegen

Het wereldhandelsvolume is in december 2019 met 0,3 procent toegenomen ten opzichte van een maand eerder, volgend een daling van 0,7 procent in november. Dit blijkt uit cijfers van de CPB Wereldhandelsmonitor. De groei in het vierde kwart van 2019 was -0,4 procent.

Industriële productie

De wereldwijde industriële productie is in december niet toegenomen of afgenomen, ten opzichte van een steiging van 0,6 procent in november. De groei in het vierde kwart van 2019 was 0,3 procent, tegenover een afname van 0,1 procent in het derde kwart.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het Centraal Planbureau de ontwikkeling van de wereldhandel volgt. De verwachting is dat op 25 maart de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.