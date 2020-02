Willis Towers Watson verwacht voortzetting dalende M&A-markt

De internationale M&A-markt zal in 2020 maar moeizaam toegevoegde waarde opleveren. Dat blijkt uit prognoses gebaseerd op langetermijngegevens verzameld door Willis Towers Watson en de Cass Business School. De prestaties van de markt lopen sinds het hoogtepunt in 2015 gestaag terug.

Als wordt gekeken naar de aandelenkoersen bleven wereldwijd de resultaten die overnemende partijen het afgelopen jaar boekten met vijf procentpunt onder de Global Index. Deze partijen zijn er gemiddeld drie jaar achtereen niet in geslaagd om waarde toe te voegen met dergelijke deals.

Masterclass Fusies & Overnames Executive Finance i.s.m. Nyenrode Business Universiteit

Dieptepunt in internationale markt

De internationale markt heeft de afgelopen zes jaar niet eerder zo slecht gepresteerd: in 2019 werden er wereldwijd 774 transacties van meer dan 100 miljoen dollar afgerond – aanzienlijk minder dan in 2018 (904) en het laagste jaarvolume sinds 2013 (720). Bij 42 procent van deze deals is er in 2019 geen aandeelhouderswaarde toegevoegd.

“Markt zal waarschijnlijk slecht blijven”

“Het afgelopen jaar is weliswaar geëindigd met een plotselinge opleving van het aantal deals, maar toch was het beeld dat fusies en acquisities in 2019 wereldwijd lieten zien op zijn best ongelijkmatig te noemen. Omdat de onzekerheden met betrekking tot wet- en regelgeving, handel en de economie aanhouden, zal de markt in 2020 waarschijnlijk slecht blijven”, stelt Gabe Langerak, Western Europe Head of M&A.

“Veelal omdat bedrijven zich afwachtend opstellen – met name in Noord-Amerika, waar veel transacties zijn opgeschort naar aanleiding van handelsspanningen, de vertragende Amerikaanse economie en het feit dat jaren waarin presidentsverkiezingen worden gehouden historisch meer volatiliteit op de markt kennen.”