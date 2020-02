WUR, CERN en CORMEC slaan handen ineen om financiële markten te beschermen

Wageningen University & Research (WUR), de Europese organisatie voor kernonderzoek (CERN) en het Commodity Risk Management Expertise Center (CORMEC) hebben een overeenkomst getekend om gezamenlijk onderzoek te gaan doen. Het doel van dit onderzoek is nieuwe methodes te vinden om grondstoffen- en financiële markten te beschermen tegen malversaties (fraude), onregelmatigheden te identificeren die de integriteit van deze markten schaden en het ontwerp en de regulering van deze markten te verbeteren.

Tijdens een bezoek aan CERN realiseerde Joost Pennings, hoogleraar marktkunde aan de WUR, zich dat er overeenkomsten zijn tussen de miljarden deeltjesbotsingen in de Large Hadron Collider (deeltjesversneller) van CERN en de flitshandel op de goederentermijnmarkten waarbij meerdere orders per nanoseconde worden geplaatst. Bij de meeste transacties of deeltjesbotsingen treden geen afwijkingen op. Gebeurt dat wel, dan kan dit leiden tot nieuwe, baanbrekende inzichten voor zowel economen als fysici.

Tegengaan van marktfluctuaties

Het onderzoek maakt gebruik van unieke marktgegevens van WUR en CORMEC en hun uitgebreide kennis van markten. CERN brengt belangrijke expertise in op het gebied van data-analyse en technieken zoals ROOT. Deze expertise draagt een steentje bij aan het tegengaan van marktfluctuaties veroorzaakt door onregelmatigheden die mogelijk het gevolg zijn van marktontwerp en marktmanipulaties die optreden bij frauduleus gedrag.