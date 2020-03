Accounttech organiseert in 2020 wederom een open podium

De NBA-kennisgroep Accounttech organiseert voor de tweede keer een open podium, waar accountants en partijen die daar voor werken hun innovaties kunnen presenteren. De inschrijving is op 3 februari gestart.

Het accountantsberoep kan met vernieuwende technologische ideeën, startup-initiatieven en door koplopers al gebruikte technologie sneller innoveren, zo schrijft de NBA. Het organiseren van het Open Podium Accounttech moet technologische toepassingen in het beroep vooruit helpen, versnellen en vooral zichtbaar maken. Daarbij kan het gaan om het testen van ideeën, om startup pitches of om reeds bestaande producten die innovatief en impactvol zijn, of dat kunnen worden voor het beroep.

De 2020-editie van het open podium wordt gehouden op 14 mei in de Gelderland Fabriek in Culemborg. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelding voor het Accounttech Open Podium 2020.