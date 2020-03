AEX zakt voor eerst sinds februari 2016 onder 400 punten

De Amsterdamse AEX-index zakte maandag ruim 8 procent en noteerde voor het eerst sinds 15 februari 2016 onder 400 puntengrens. Ook de andere Europese beurzen gingen hard onderuit. Steeds meer Europese landen hebben hun grenzen gesloten en nemen drastische maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus binnen de eigen landsgrenzen te vertragen.

Italië, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, Estland en Litouwen zijn vrijwel helemaal op slot omdat Europa nu als het epicentrum van de pandemie wordt beschouwd. Op het Damrak kreeg Air France-KLM harde klappen na aanvullende maatregelen vanwege de virusuitbraak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 8,3 procent in het rood op 396,67 punten. De MidKap zakte 10,4 procent tot 574,39 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 9,8 procent. De hoofdindex in Milaan verloor 7,5 procent.

Beleggers verwerkten de maatregelen van de centrale banken wereldwijd om de economie te ondersteunen. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) kwam zondag opnieuw met een verrassende renteverlaging. De banken kampten met de lagere rentes wereldwijd. In de AEX behoorden ABN AMRO en ING tot de grootste dalers met minnen tot 13 procent.