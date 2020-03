Amerikaanse Fed gaat economie verder ondersteunen

De Federal Reserve neemt opnieuw meer maatregelen om de Amerikaanse economie te ondersteunen. De koepel van centrale banken gaat onder meer leningen opkopen om te zorgen dat verschillende soorten krediet voor bedrijven van groot tot klein en consumenten goedkoop verstrekt kunnen blijven worden.

De Fed zet de stappen na eerder al twee renteverlagingen. Volgens de koepel van Amerikaanse centrale banken worden er “enorme ontberingen” geleden als gevolg van de coronapandemie en is nu duidelijk dat de economie met “ernstige verstoringen” te maken krijgt.

Markt soepen laten werken

Vorige week kondigde de centrale bank al aan voor vijfhonderd miljard dollar aan Amerikaanse schatkistpapieren en voor tweehonderd miljard dollar aan gebundelde hypotheekleningen op te gaan kopen. Inmiddels zegt de Fed van die soorten leningen zoveel op te kopen “als nodig is om de markt soepel te laten werken”. Bovendien gaat de bank meerdere soorten gebundelde hypotheekleningen opkopen dan eerder aangekondigd.

Daarnaast komt de Fed met een reeks maatregelen gericht op werkgevers en consumenten, waar driehonderd miljard dollar voor wordt uitgetrokken, maar ook op Amerikaanse steden en staten. Verschillende al bestaande programma’s worden daarnaast uitgebreid.

Maatregelen goedkeuren

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin heeft de Amerikaanse Senaat opgeroepen om snel steunmaatregelen ter waarde van circa twee biljoen dollar goed te keuren. De Republikeinen en Democraten bakkeleien nog over enkele onderdelen van dat plan. Volgens Mnuchin is de wet nodig om met name kleine ondernemers te steunen.