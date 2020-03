Banken geven bedrijven half jaar uitstel van aflossingen

Banken geven kleinere bedrijven, met een financiering tot tweeënhalf miljoen euro, extra lucht te midden van de coronacrisis. Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten. Zij zien dat de financiële nood onder ondernemingen in tal van bedrijfstakken momenteel groot is door de coronacrisis.

Banken kunnen op deze manier helpen omdat ze afgelopen jaren buffers hebben opgebouwd. Ook verwijzen de banken naar de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank, die ze de ruimte geven om deze stap te zetten.

Vanuit het bedrijfsleven wordt enthousiast gereageerd. “Prachtig om te zien hoe de toezichthouders en vooral de banken dit mogelijk maken. Dit geeft ondernemers extra lucht in deze zware tijden en dit zijn de perfecte aanvullingen op het pakket van de overheid”, zegt voorzitter Hans de Boer van ondernemersorganisatie VNO-NCW.

Banken zetten naar eigen zeggen ook alles op alles om hun particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen. Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun bank. De banken beloven dat zij “maatwerk” zullen bieden.