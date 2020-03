Bedrijven en beleggers willen noodwet voor virtuele AVA’s

Het kabinet moet een noodwet invoeren zodat algemene vergaderingen van aandeelhouders (AVA’s) van beursgenoteerde bedrijven online kunnen doorgaan, nu er een verbod op bijeenkomsten is. Dat stellen de branchevereniging voor beursvennootschappen Veuo en de branchevereniging van institutionele beleggers Eumedion.

Veuo en Eumedion hebben het ministerie van Veiligheid en Justitie verzocht een tijdelijke wetswijziging in te voeren zodat ondernemingen aandeelhoudersvergaderingen eventueel kunnen uitstellen of volledig online kunnen houden. Als de jaarlijkse samenkomsten van bedrijven en hun beleggers worden uitgesteld door de coronacrisis, kunnen ondernemingen als Aegon, Heineken en Ahold Delhaize hun nieuwe bestuurders voorlopig niet formeel aanstellen.

Problemen door opgelegde maatregelen

AVA’s moeten fysiek plaatsvinden en in veel gevallen uiterlijk op 30 juni. Dat levert mogelijk problemen op nu het kabinet ongeveer alle bijeenkomsten tot het begin van die maand heeft verboden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat in een reactie weten dat een aandeelhoudersvergadering mag doorgaan als deze ‘wettelijk gezien’ verplicht is, er minder dan honderd mensen op af komen en iedereen afstand van elkaar houdt.

Maar daarover is op z’n minst verwarring ontstaan. Want uitzendbureau Randstad besloot bijvoorbeeld maandagavond halsoverkop de ava van dinsdag voorlopig te schrappen. Nedap deed dinsdag hetzelfde.

“We willen niet de indruk wekken dat we prioriteit één zijn, dat is de volksgezondheid. Maar dit is een enorme crisis en we kunnen er met een heel simpel wetgevingsinitiatief voor zorgen dat alle belangrijke besluiten waar de aandeelhouders over gaan ook genomen kunnen worden”, laat secretaris Harm-Jan de Kluiver van Veuo en partner bij advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek weten. “Daarmee zorg je ervoor dat bedrijven hun besluitvorming hebben afgerond en dat ze klaar zijn om adequaat te reageren als dat nodig is in deze tijd.”