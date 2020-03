Brussel komt met investeringsfonds in strijd tegen coronavirus

Brussel richt een nieuw investeringsfonds op om de economische schade van de coronacrisis te beperken. Deze week nog maakt de Europese Commissie hiervoor al 7,5 miljard euro vrij vanuit de Europese structuurfondsen voor infrastructuur en arme regio’s. Dit bedrag moet snel oplopen tot 25 miljard euro.

Dat maakte Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dinsdagavond bekend. Het nieuwe fonds is een van de uitkomsten van een videoconferentie die ze samen met EU-voorzitter Charles Michel en de 27 Europese regeringsleiders had belegd. Ook ECB-president Christine Lagarde en de voorman van de Eurogroep belden in. Gezamenlijk spraken ze af ‘alle mogelijke maatregelen te nemen, zodat de Europese economie deze zware storm’ doorstaat.

Kwetsbare delen ondersteunen

Het doel van het fonds is de ‘kwetsbare delen van de Europese economie’ te ondersteunen, aldus Von der Leyen. Zo kunnen onder meer het midden- en kleinbedrijf, de gezondheidszorg en werkgelegenheidsprojecten kunnen aanspraak maken op het geld. De EU maakt zich grote zorgen over de ‘potentieel reusachtige gevolgen’ die het coronavirus op de welvaart heeft. Alleen door collectief op te trekken kunnen de EU-landen de strijd tegen het virus aan, zo hebben de regeringsleiders elkaar tijdens de videoconferentie verzekerd.

De EU wil verder de Europese regels voor staatssteun oprekken, zodat overheden hun noodlijdende bedrijven straks van steungeld kunnen voorzien. Von der Leyen gaat ook een oogje toeknijpen bij de naleving van de begrotingsregels in het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). EU-landen die hun economie willen stimuleren, krijgen volgens haar alle ‘flexibiliteit die het SGP biedt om de begrotingsteugels te laten vieren.