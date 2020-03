Brussel staat tijdelijk steun tot 800.000 euro aan bedrijven toe

EU-lidstaten mogen bedrijven in nood door de coronacrisis tot 800.000 euro aan directe subsidies of belastingvoordelen toekennen zonder dat Brussel dit als staatssteun beschouwt. De tijdelijke versoepeling van de EU-regels gelden tot eind december, heeft de Europese Commissie besloten.

De commissie heeft de nieuwe regels die EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) eerder al in het vooruitzicht had gesteld donderdagavond aangenomen. “De economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus is ernstig. We moeten zo snel mogelijk actie ondernemen om ze te beheersen”, aldus Vestager.

Ook kunnen de EU-landen straffeloos leningen aan bedrijven subsidiëren en mogen ze staatsgaranties geven op bankleningen aan bedrijven. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat bedrijven voldoende liquiditeit houden om hun betalingsverplichtingen te kunnen nakomen.

Ten slotte versoepelt Brussel voor dit jaar de regels voor kortetermijn-exportkredietverzekeringen.