CFO: Chef Financiële Onzekerheid – Van risico naar onzekerheid (en weer terug)

De wereldwijde coronacrisis zou wel eens een definitief einde kunnen betekenen van het gekunstelde onderscheid tussen risico en onzekerheid. Dit heeft consequenties voor het gangbare risicomanagement en daarmee ook voor de CFO, die daar in veel organisaties eindverantwoordelijk voor is.

Door Martin van Staveren

Risico anno 1921

Bijna honderd jaren geleden publiceerde Frank Knight, een Amerikaanse econoom, het boek Risk, Uncertainty and Profit. In dit boek uit 1921 maakt hij een fundamenteel onderscheid tussen de begrippen risico en onzekerheid. Volgens Frank Knight is een risico alleen een risico als het te kwantificeren is. Met andere woorden, als de waarschijnlijkheid van optreden van een onzekere gebeurtenis en de gevolgen daarvan in getallen zijn uit te drukken. Anders betreft het onzekerheid. Nog maar enkele jaren geleden had ik een discussie op Twitter met een hoogleraar economie, waarin tot mijn verbazing bleek dat dit bijna honderd jaar oude onderscheid nog steeds wordt gebruikt, althans in de economie.

Voor de CFO en zijn mensen lijkt dit onderscheid tussen onzekerheid en risico misschien nog steeds relevant en actueel. Immers, met getallen kun je rekenen. Door risico’s te kwantificeren zijn de financiële effecten van die risico’s te kwantificeren. Iets wat bijvoorbeeld binnen gemeenten en provincies nodig is om het financiële weerstandsvermogen te bepalen. Dit is nodig om te voldoen aan de wettelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Ook binnen bedrijven kan het rekenen met risico’s waardevol zijn. Zo worden Monte-Carlosimulaties gebruikt om financiële gevolgen van risico’s in projecten te bepalen, om op basis van de uitkomsten (en de risicobereidheid van de beslissers) de nodige financiële voorzieningen te treffen.

Alleen, wat nou als overheidsorganisaties en bedrijven zich midden in een crisis bevinden? Als ze moeten opereren in de dynamiek en onvoorspelbaarheid van de zogenoemde VUCA-wereld? Een context waarin volatiliteit, complexiteit, ambiguïteit en daarmee onzekerheid het nieuwe normaal zijn. Een wereld waarin bijzonder weinig met enige zekerheid is te kwantificeren. Dit los van aannames en schattingen die morgen heel anders kunnen zijn. Wat blijft er praktisch gezien dan nog over van het theoretische onderscheid tussen onzekerheid en risico?

Risico anno 2020

Sinds de scheiding van risico en onzekerheid door Frank Knight zijn we bijna honderd jaar verder. Als we strikt vasthouden aan het genoemde onderscheid dan leven we dus in een uiterst risico-arme, hoogst onzekere tijd. Momenteel zijn veel risico’s van organisaties, zowel financieel als niet-financieel, immers niet of nauwelijks te kwantificeren. Over die onzekere tijd zijn we het wel eens. Dat we daarbij in een uiterst risico-arme situatie zitten is natuurlijk onzin. Dit volgt tevens uit een andere risicobenadering, die de afgelopen jaren in opmars is.

Eerst een disclaimer van een breed erkent expert uit Noorwegen, om onrealistische verwachtingen te temperen. Volgens de Noorse hoogleraar Terje Aven van de Universiteit van Stavanger hoeven we geen overeenstemming te verwachten over het begrip risico: ‘Nonetheless, experience has shown that to agree on one unified set of definitions is not realistic.’ Ik verwacht dat dit ook na de coronacrisis niet anders zal zijn.

Nu het goede nieuws. Er vindt namelijk wel degelijk een fascinerende convergentie van risicobegrippen plaats, een convergentie richting doelen. Internationale kaders, als het COSO 2017-raamwerk voor risicomanagement en de NEN-ISO 31000-richtlijn voor risicomanagement uit 2018, koppelen onzekerheid aan doelen en beschouwen dat als een risico. In minder cryptische taal: risico is het effect van onzekerheid op een doel. In een uitgebreidere versie: risico is een onzekere gebeurtenis met oorzaken, een kans van optreden en gevolgen voor doelen. Zie doelen hier in de meest brede betekenis van het woord. Ze variëren van strategische doelen en beleidsdoelen via doelen van business units en afdelingen tot operationele doelen en veiligheidseisen.

Het elegante van deze risicobenadering is dat onzekerheid en risico na bijna honderd jaar weer zijn samengebracht, en dat het uiteindelijk gaat om het bereiken van doelen. Ofwel, het gaat om wat je als team, afdeling of organisatie wilt realiseren, welke onzekere gebeurtenissen dat kunnen belemmeren (als risico) of juist helpen (als kans of opportunity) en wat daaraan al dan niet te doen.

Consequenties voor risicomanagement

Door risico’s te beschouwen als de effecten van onzekerheid op doelen wordt risicomanagement per definitie doelgericht. Iets waar niemand redelijkerwijs bezwaar tegen kan hebben. Hoewel, met deze benadering kan wel pijnlijk helder worden dat de team- of organisatiedoelen helemaal niet helder zijn. Daarmee zijn de risico’s dus ook niet scherp, evenals eventuele maatregelen om die risico’s waar mogelijk binnen de perken te houden.

Door risico’s te beschouwen als effecten van onzekerheid op doelen wordt het juist van belang om onzekerheden kritisch te beschouwen. Bijvoorbeeld, welke oorzaken van een relevant financieel risico zijn onzeker en welke gevolgen zijn dat? Zijn die onzekerheden te verkleinen, en zo ja, tegen welke kosten? Wegen die kosten op tegen de beoogde baten? Zijn de onzekerheden gebaseerd op feitelijke, objectieve data? Of vooral op aannames, die inherent subjectief zijn, omdat harde data ontbreken? Welke rol spelen psychologische factoren als risicopercepties, biases, onuitgesproken angsten en group think? Al deze niet-kwantitatieve factoren spelen wel degelijk een rol in de beoordeling van risico’s en de daaruit volgende (financiële) maatregelen.

Door onzekerheden en risico’s niet meer kunstmatig te scheiden maar in gezamenlijkheid te beschouwen wordt het risicomanagement waarschijnlijk een stuk minder kwantitatief. Daarmee wint het aan realisme en relevantie. De schijnzekerheid verdwijnt en wordt vervangen de realiteit van onzekerheid, hoe lastig we dat als mens vaak ook vinden. Immers, zekerheid staat samen met veiligheid op de tweede trede van de behoeftepiramide van Maslow, vlak boven eten en onderdak.

CFO: Chef Financiële Onzekerheid

Door risico’s en onzekerheden niet meer kunstmatig te scheiden, door risico’s te zien als effecten van onzekerheid op doelen wordt de Chief Financial Officer een Chef Financiële Onzekerheid. Deze CFO nieuwe stijl balanceert telkens tussen kwantitatieve en kwalitatieve benaderingen voor het effectief omgaan met onzekerheden, risico’s en kansen.

Het toelaten en expliciet maken van onzekerheden, het niet durven weten, wordt daarbij een basisvaardigheid van de CFO. Dit betekent in de praktijk het herkennen en erkennen van de relevante onzekerheden die de organisatie kunnen beïnvloeden, negatief als risico of positief als kans. Dit betekent ook het doorprikken van een hardnekkige illusies van het gangbare, kwantitatieve risicomanagement. Neem de illusie van het volledige risicodossier (onmogelijk in een VUCA-omgeving), die van de objectieve risicoanalyse (onmogelijk in een VUCA-omgeving) en de illusie van volledig financiële risicobeheersing (ook onmogelijk in een VUCA-omgeving).

Wat is dan wel mogelijk een VUCA-omgeving? ERG omgaan met onzekerheden en daaruit voortkomende risico’s en kansen: expliciet, realistisch en gestructureerd. Hierbij kan, nee moet de CFO als Chef Financiële Onzekerheid een voorbeeldrol vervullen, juist in tijden van crisis.

Dr. Martin van Staveren adviseert, doceert en schrijft over realistisch(er) omgaan met onzekerheden, risico’s én kansen. Hij is auteur van de boeken Risicogestuurd werken in de Praktijk en Risicoleiderschap: Doelgericht omgaan met onzekerheden.