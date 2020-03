Datasector wil hoger op lijst van vitale sectoren

De datasector wil aangemerkt worden als ‘vitale sector’ in de hoogste categorie op de lijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat heeft directeur Stijn Grove van Dutch Data Center Association (DDA) aangegeven in een interview met Het Financieele Dagblad. “Als het internet niet meer werkt, ligt het hele land plat”, benadrukte hij tegenover de krant.

Volgens de branchevoorman zijn datacenters, netwerkbedrijven en cloud providers momenteel onmisbaar nu veel mensen vanuit huis werken. “We zien steeds meer druk komen op de systemen. Bedrijven en organisaties schreeuwen allemaal om meer bandbreedte.”

Kans op chaos aanwezig

Toch behoort de datasector nu niet tot de bedrijven die de hoogste landelijke uitzonderingspositie hebben in tijden van een crisis. “We hebben in Italië en Azië gezien dat technisch personeel een regio niet meer in kan als die wordt afgesloten vanwege besmettingsgevaar. Juist in zo’n situatie hebben systemen onderhoud en upgrades nodig. We moeten dit soort zaken nu goed regelen, anders kan het chaotisch worden”, aldus Grove in het FD.

In het overzicht van vitale sectoren en processen staan energie, (drink)water en nucleaire zaken nu in de hoogste categorie (A). Internet en datadiensten vallen in groep B, samen met bijvoorbeeld de inzet van de politie, het betalingsverkeer en de communicatie met en tussen hulpdiensten via het nummer 112.