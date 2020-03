Dit zijn de 5 grootste risico’s voor de CFO in 2020

Aan het eind van elk jaar verschijnen weer de lijstjes met risico’s voor de CFO. Maar het echte seizoen van worst case-voorspellingen barst pas los medio januari. Onzekerheid is altijd het grootste risico. Dit zijn volgens de deskundigen de vijf andere bedreigingen voor de CFO in 2020.

Door: Rutger Vahl

1) Cybersecurity

Universiteit Maastricht en GWK: de twee grootste slachtoffer van cybercriminelen in het afgelopen jaar. Herman Hendriks van CFO Capabel, een bureau dat parttime CFO’s levert voor MKB bedrijven, zet cybersecurity ‘met stip’ op de eerste plek van grootste risico’s voor de CFO. En hij is niet de enige. Ook Allianz ziet cybersecurity als de topprioriteit voor 2020. 39 procent van de respondenten zette dit risico in de jaarlijks Risk Barometer bovenaan, tegenover 6 procent vorig jaar. In 2020 zullen er nieuwe methodes bijkomen om bedrijven te gijzelen of af te persen, bijvoorbeeld door gevoelige data te stelen. Zo is er het gevaar van multivector-aanvallen die bedoeld door de verschillende beveiligingslagen van organisaties heen te komen. Niet alleen computers en mobiele devices staan in verbinding met internet, ook steeds meer apparaten zijn op afstand wie het web te bedienen (IoT). Slecht geconfigureerde en beveiligde IoT-infrastructuur en pure onwetendheid zullen leiden tot meer datalekken en verstoringen op de werkvloer.

Volgens vakblad Emerce zal er in 2020 ook meer aandacht zijn voor de menselijke factor in het beveiligingslandschap. Een datasecuritybeleid is essentieel om te bepalen wie toegang heeft tot welke informatie. Daarnaast willen en moeten organisaties inzetten op een veiligheidscultuur die zowel fysieke als online bedreigingen het hoofd kan bieden. “We staan nog maar aan het begin wat er kan gebeuren”, zegt Herman Hendriks. “Er gebeuren heel veel dingen die niet de media halen. Zo weet ik van een groot concern waar een werkmaatschappij drie weken plat lag door een cyberaanval. Als er stafafdelingen zijn op gebied van cybersecurity dan komen die meer voort uit wet en regelgeving, dan uit gevoelde urgentie”, meent Hendriks. “Kleine bedrijven hebben te weinig managementaandacht en kennis. Bij GWK schijnt gewoon dat een belangrijke veiligheidsupdate niet te zijn geïnstalleerd. Een extra risico is dat zelfs leken een bedrijf kunnen platleggen. Ze kunnen die diensten namelijk kopen op het dark web.”

WAT TE DOEN: Veel cyber incidenten kunnen voorkomen worden door een aantal basics en technische maatregelen op orde te hebben. Denk aan regelmatige software-updates, malware detectiesoftware, toegangsrechten voor IT-systemen en een wachtwoordbeleid. Maar ook organisatorische maatregelen zijn nuttig, zoals training personeel voor algemene bewustwording van de risico’s en het herkennen van phishing mails, clean desk, classificatie van vertrouwelijke documenten.

2) Rechterkant van de balans

CFO’s letten altijd scherp op de rechterkant van hun balans. Maar met alle onzekerheid op de financiële markten verdient de financieringskant in 2020 extra aandacht. Rente, beurskoersen en bijhouden of de financiering nog wel up to date zijn, zijn juist nu cruciaal. “In het verleden kon de CFO die financiering wat op de langere termijn plannen”, zegt Bart Vermaas van adviesbureau CFO Partners. “In 2020 moet je daar intensiever mee bezig zijn. De onzekerheid over wat je voor kapitaal betaalt, is groter geworden. Er kan sneller dan in het verleden iets gebeuren met je vermogensverschaffers. Private equity-fondsen zijn onzekerder en trekken zich mogelijk eerder terug dan je verwacht.”

Bankfinanciering wordt vooral voor MKB-ondernemers de laatste jaren minder eenvoudig en met een dreigende recessie zal dit er in 2020 niet beter op worden. Ook de rentestructuur moet de CFO meer zorgen baren. Vermaas: “Ik merk dat iedereen verwacht dat de rente nog jaren extreem laag zal blijven. Maar daar zou ik niet zo zeker van zijn. Zolang de rente op de bodem zit is het trouwens ook interessant eens te kijken of je meer vreemd kunt financieren. ASMI koopt bijvoorbeeld al anderhalf jaar eigen aandelen in. Zo verlaag je je eigen vermogen en dat doen best wel veel bedrijven op dit moment. Als ik CFO was zou ik daar ook naar kijken.”

WAT TE DOEN: Maak je financiering flexibeler zodat je sneller kan inspelen op onzekerheid. Welke nieuwe, alternatieve financieringsmogelijkheden zijn er buiten je huisbankier? Is een regelmatige inkoop van eigen aandelen een goed idee om je aandeelhouders nog beter aan je te binden? Zijn er zekerheden vrij te maken voor nieuwe kredietlijnen? Een veel kortere financiering geeft meer aanpassingsvermogen de komende één à twee jaar.

3) Klimaat

Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de wereldeconomie, zeggen de 759 politieke en zakelijke leiders die afgelopen januari deelnamen aan het World Economic Forum (WEF). Niet eerder domineerde de klimaatcrisis zo sterk de risico-analyse van de wereldelite. Alle risico’s in de top tien van het Global Risk Report houden verband met de klimaatproblematiek. Bij de Risk Barometer van Allianz staat klimaat ook hoger dan ooit, op plek zeven. De verzekeraar ziet operationele risico’s. Maar ook regels en reputatie kunnen schade lijden door klimaatverandering. Het aanpassen en omvormen van business modellen kost volgens Allianz de komende tien jaar wereldwijd 250 miljard doller per jaar.

“Als bedrijven nu geen maatregelen nemen om klimaatvriendelijker te worden, zullen zij met toenemende regelgeving worden geconfronteerd”, zegt Thomas Liesch, Climate Integration Lead van Allianz. Nu al worden naar schatting wereldwijd 1500 nieuwe klimaatmaatregelen per jaar afgekondigd. “Veel Nederlandse bedrijven vinden klimaat wel belangrijk maar merken nog geen groot direct effect op hun business”,zegt Herman Hendriks (CFO Capabel). “Dat gaat veranderen. Een groot risico vind ik reputatieschade. Als consumenten je product gaan boycotten, zit je – ook als CFO – met een heel groot probleem.”

WAT TE DOEN: Ontwikkel business cases voor vergroening maar accepteer dat dit lang niet altijd mogelijk is en dat duurzaamheid geld kost. Maak met goede communicatie richting consumenten duidelijk wat het prijskaartje van klimaatvriendelijke producten en processen is.

4) Versnelling technologie

Van chatbots tot zelfrijdende auto’s: artificial intelligence verandert onze wereld en bedrijven. AI neemt taken over, versnelt processen en creëert nieuwe diensten. Dat brengt ook nieuwe risico’s met zich mee, waaronder fouten in de software en omstandigheden waarin AI de verkeerde beslissingen neemt. Allianz zet nieuwe technologieën op plek negen van meest prominente risico’s. Bart Vermaas (CFO Partners) vindt dit risico echter aanzienlijk groter. “Nieuwe technologie komt veel sneller op ons af dan de laatste twintig jaar. Als je niets doet, gaan de kosten van je financiële functie en business processen te hoog worden. Vroeger kon je zeggen: we moeten op termijn een nieuw ERP-platform installeren. Uitstel is nu geen optie meer. AI en robotisering liggen in de schappen. De kostenbesparingen en betere dienstverlening zijn zo evident, daar moet je als CFO wat mee. Die technologieën gaan ook je businessmodellen raken. Het tempo van verandering gaat omhoog.”

Disruptieve verdienmodellen kunnen je zomaar uit de markt drukken. “Bij grote infrastructurele aanbestedingen in Amerika doet tegenwoordig ook Google mee”, aldus Herman Hendriks, die jarenlang als CFO in de bouwsector actief was. “Een heleboel bedrijven zijn daar bezig met een totale omwenteling van het productieproces, met nieuwe bedrijfsprocessen die vele malen goedkoper zijn. Als je traditioneel blijft kun je de boot missen.”

WAT TE DOEN: inventariseer welke nieuwe AI-tools er beschikbaar zijn voor de financekolom, doe pilots en schakel vervolgens over op de nieuwe technologieën. Kijk ook naar hele andere bedrijfstakken om te zien hoe het anders kan en waar nieuwe verdienmodellen succesvol zijn.

5) Omvallend functiehuis

Een onderschat risico van de impact van nieuwe technologieën is dat de taakinhoud van medewerkers ingrijpend verandert. De CFO is van oudsher gericht op de top 150 medewerkers in het bedrijf. Het vinden en binden van deze toptalent blijft ook in 2020 een meer dan lastig dossier. Maar als het businessmodel meer op e-commerce gaat leunen, verandert er met name veel in de uitvoerende functies. Bart Vermaas: “Als CFO moet je proactiever denken hoe de baaninhoud van lager personeel zich tot 2030 gaat ontwikkelen. Met een goede robot raak je 85 procent van je arbeidsinhoud kwijt. Durf je zoveel ontslagen aan? Welke mensen heb je nog nodig in de toekomst? En hoe voorkom je dat medewerkers massaal weglopen of gedemotiveerd raken waardoor het werk niet meer gedaan wordt? Ik voorspel dat functiehuizen om gaan vallen door technologische vernieuwing. De retentie van goede medewerkers is net zo belangrijk als die van klanten.”

WAT TE DOEN: haal de banden met HRM aan en bemoei je intensiever met lagere echelons in het bedrijf; laat een tienjarenprognose opstellen over welk personeel er in de toekomst nodig is en wat er moet gebeuren om deze mensen te krijgen of te houden.