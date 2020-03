‘ECB-president Lagarde vreest voor nieuwe financiële crisis’

De president van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, vreest naar verluidt voor een nieuwe financiële crisis als overheden geen actie ondernemen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat ze dit dinsdag heeft gezegd in een videoconferentie met de leiders van de 27 EU-landen. Ook zou de ECB later deze week zelf stappen gaan ondernemen.

Volgens Lagarde zou Europa zonder gecoördineerde ingrepen een scenario tegemoet zien “dat velen van ons zal herinneren aan de grote financiële crisis van 2008”, aldus de bronnen. Maar met de juiste respons zouden de effecten van de schok waarschijnlijk tijdelijk zijn. Daarnaast zou de centralebankpresident gezegd hebben dat de beleidsmakers bij de ECB in hun rentevergadering deze week alle instrumenten die de centrale bank heeft, tegen het licht zullen houden.

Steunmaatregelen ECB verwacht

Op de financiële markten wordt er al min of meer rekening mee gehouden dat de ECB bij zijn reguliere rentebesluit op donderdag met steunmaatregelen komt. Veel economen verwachten dat de ECB rentetarieven zal verlagen of mogelijk zijn opkoopprogramma van obligaties uitbreidt.