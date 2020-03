Economen: beurscrash richt schade aan maar is nog geen crisis

De beurscrash maandag is nadelig voor de economie, maar nog geen begin van een financiële crisis. Dat zegt hoofdeconoom Marieke Blom van het Economisch Bureau van ING tegen het ANP. “Mensen moeten niet te ongerust worden over de paniek op de beurs. Daar mag een portie nuchterheid bij.” De beurzen kleurden maandag wereldwijd dieprood vanwege zorgen om het coronavirus en de scherp gedaalde olieprijs.

Een krach op de beurzen betekent niet automatisch dat er in Nederland een recessie komt en zelfs niet dat de economie hard onderuit gaat, zegt Blom. Financiële markten geven volgens haar maar een klein deel weer van wat er in de reële economie gebeurt. Met name Nederland is volgens de hoofdeconoom minder gevoelig voor bewegingen op de beurs. “Niet zo veel Nederlanders hebben hun vermogen in aandelen belegd.” Mensen gaan dus volgens Blom niet direct minder besteden, maar worden mogelijk alleen wat terughoudender.

Nog geen economische crisis

Hoofdeconoom Sandra Phlippen van het Economisch Bureau van ABN AMRO ziet eveneens nog geen begin van een nieuwe financiële crisis. Wel wijst ze erop dat een recessie in Duitsland en vooral in Italië bijna “onvermijdelijk” is. De twee landen zaten nog voor de uitbraak van het coronavirus al dicht bij een economische krimp. In Nederland en andere Europese landen zijn coronagevallen verspreid over het land, en niet geconcentreerd in één gebied. Daardoor is het niet zinvol om het openbaar leven plat te leggen, wat economisch heel schadelijk is.

De toekomst blijft nog wel erg onzeker. Blom wijst op de vele manieren waarop het coronavirus de economie raakt, zoals de toeleveringsketen, het opdrogende toerisme en zakelijke evenementen die niet doorgaan. Daarnaast speelt Saudi-Arabië, dat een prijsoorlog op de oliemarkt ontketent, hoog spel. Veel zal afhangen van hoelang de epidemie aanhoudt en of de oliemarkt zich herstelt, aldus de kenner.

Situatie VS onzekerst

Phlippen vindt de situatie in de Verenigde Staten het onzekerst. Het officiële aantal besmettingen wordt er mogelijk zwaar onderschat. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten gebruikten in eerste instantie een andere testmethode dan in Europa of China. Daarnaast kan het virus zich veel sneller in de VS verspreiden, vreest de econoom. Amerikanen gaan met griepklachten vaak gewoon werken, omdat ze niet kunnen terugvallen op sociale zekerheid en bang zijn hun baan te verliezen.