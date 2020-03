Economie eurozone zucht zwaar onder coronacrisis

De economie van de eurozone heeft zwaar te lijden onder de uitbraak van het coronavirus en de inperkingsmaatregelen van overheden om de ziekte te beteugelen. Met name in de dienstensector met bijvoorbeeld toerisme, luchtvaart, horeca en detailhandel gaan de zaken buitengewoon moeizaam. Maar ook in de industrie zijn de negatieve gevolgen van het virus duidelijk merkbaar.

De Britse marktonderzoeker Markit meldde op basis van voorlopige cijfers dat zijn inkoopmanagersindex voor de dienstensector in het eurogebied voor maart kelderde naar een stand van 28,4 van 52,6 in februari. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp van de activiteit. De daling was veel scherper dan economen hadden verwacht, want zij rekenden in doorsnee op een niveau van 39,5.

De graadmeter voor de industrie in de eurolanden zakte naar een stand van 49,2 naar 44,8. Hier lag de consensus van kenners op 39. Veel industriebedrijven in Europa hebben de deuren gesloten om de uitbraak tegen te gaan.

De samengestelde index van diensten en industrie noteerde voor maart een voorlopige stand van 31,4 tegen 51,6. Hier werd door economen gemiddeld 38,8 voorspeld.

Flinke afname in Duitsland en Frankrijk

Markit meldde dat in Duitsland en Frankrijk, de twee grootste economieën van de eurozone, een flinke afname van de economische activiteit was te zien. Autoriteiten in Europa zijn bezig met omvangrijke steunmaatregelen om de economie te stimuleren.

Erger dan financiële crisis

“De activiteit in het bedrijfsleven van de eurozone is in maart ingestort in een mate die veel erger is dan op het hoogtepunt van de financiële crisis”, verklaarde Markit-hoofdeconoom Chris Williamson. Volgens hem wijzen de cijfers op een economische krimp in de eurozone in het eerste kwartaal met circa 2 procent. “En er is duidelijk ruimte voor een nog sterkere neergang”, waarschuwde Williamson.

ING-hoofdeconoom Bert Colijn spreekt van grimmige cijfers. Het is volgens hem nog de vraag hoe groot de economische krimp door het virus uiteindelijk zal zijn en in hoeverre beleidsmakers de klap kunnen verzachten.