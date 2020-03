Exponentiële toename risico’s internationale handel

De vooruitzichten voor grensoverschrijdende bedrijven zijn in het eerste kwartaal van 2020 het slechtst sinds zes jaar. Dit blijkt uit het Global Business Risk Report (GBRR) van bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet. Dit rapport rangschikt de grootste bedreigingen voor het bedrijfsleven op basis van de potentiële impact van elk risicoscenario.

Aan ieder risico wordt een score toegekend. Hoe hoger de score, hoe hoger het risico. De top tien risico’s worden bij elkaar opgeteld om een Global Business Impact (GBI) score te berekenen. Voor het eerste kwartaal van 2020 is de GBI 318. Dit is de hoogste score gemeten sinds de introductie van het rapport in 2014. De score is tevens 23 procent hoger dan het lange termijn gemiddelde van 258 punten. Daarmee ligt het risico voor het ondernemersklimaat op recordhoogte.

Grote risico’s door coronavirus

De stijging in dit eerste kwartaal is voornamelijk te wijten aan de uitbraak van het coronavirus. Op nummer 1 staat het risico dat de corona-epidemie niet snel wordt ingedamd, wat leidt tot een verlamming van de Chinese economie tot ver in het tweede kwartaal. Deze bedreiging heeft een GBI van maar liefst 60, waar 100 het maximum is.

De kans dat door de uitbraak van het virus de wereldwijde aandelenkoersen instorten en door onverwachte virusbestrijdingsmaatregelen de bevoorradingsketens, handel en investeringen belemmerd worden, staat op nummer 3 in de top tien met een GBI van 30. De kans dat de door de VS geleide handelsoorlogen doorgaan na de vrijspraak in het afzettingsproces van president Trump vormt ook een groot risico. Dit staat op nummer 2 met een GBI van 36.

Europa ervaart meerdere dreigingen

Ook risico’s die direct voor Europa gelden, zijn onderdeel van de top 10. Zo staat het risico op verdere achteruitgang van de automobielsector, en daardoor problemen voor de Europese industriële sector, ook op nummer 3. Op nummer zes, met een GBI van 28, staat het risico dat binnen Europa extreemrechtse partijen de verkiezingen winnen. Deze kans is aanwezig in Frankrijk en Italië en een dergelijke verkiezingsuitslag leidt tot gecompliceerde beleidsvorming op Europees niveau. Dit schaadt het bedrijfsklimaat voor Europese bedrijven ernstig.

“De GBI-score van het eerste kwartaal van 2020 toont aan dat de risico’s waarmee bedrijven nu te maken hebben een nieuwe recordhoogte hebben bereikt. Dit wordt vooral veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus”, zegt Adriaan Kom, woordvoerder bij Altares Dun & Bradstreet.

“Daarnaast maken de geografische spreiding en de diversiteit van de risico’s het huidige ondernemingsklimaat zeer uitdagend. Uit een eerder rapport bleek dat het coronavirus de internationale supply chain sterk beïnvloedt. Deze GBI-score laat zien dat meerdere facetten invloed hebben op de internationale handel, waardoor deze onder druk komt te staan.”