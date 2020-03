Fiscale jaarrekening: de basis voor de winstaangifte

De fiscale jaarrekening zet steeds meer de toon; niet alleen naar de fiscus, maar ook richting bank. Deze jaarrekening moet echter wel voldoen aan een aantal bijzondere eisen.

Iedere NV, BV met beperkte aansprakelijkheid, coöperatieve vereniging en onderlinge waarborgmaatschappij moet op basis van de Wet op de Jaarrekening jaarlijks een jaarrekening opmaken. Daarnaast is een bedrijf op grond van de Wet op de Vennootschapsbelasting verplicht een jaarrekening op basis van fiscale grondslagen op te stellen. Hoewel de fiscale jaarrekening in de praktijk nog vaak vanuit de commerciële jaarstukken wordt opgesteld, gelden er afwijkende bepalingen voor.

Voor de jaarlijkse belastingheffing is in artikel 3.25 IB en artikel 8 van de Wet op de vennootschapsbelasting voor de berekening van de jaarwinst bepaald dat: ‘de in een kalenderjaar genoten winst wordt bepaald volgens goed koopmansgebruik, met inachtneming van een bestendige gedragslijn die onafhankelijk is van de vermoedelijke uitkomst’. De bestendige gedragslijn kan alleen worden gewijzigd als goed koopmansgebruik dit rechtvaardigt.

Vennootschapsbelasting wordt niet berekend over de fiscale winst, maar over het belastbaar bedrag. Met de term belastbaar bedrag wordt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet op de Vennootschapsbelasting de heffingsmaatstaf voor de vennootschapsbelasting aangeduid.

Ook al door het toepassen van de euro=euro-regel wordt bereikt dat de som van de jaarwinsten gelijk zal zijn aan de totaalwinst gedurende de levensduur van de onderneming. Essentiële begrippen bij de keuze van fiscale waarderings- en jaarwinstbepalingsmethoden zijn dus:

goed koopmansgebruik

bestendige gedragslijn

onafhankelijkheid van de vermoedelijke uitkomst

beperkte mogelijkheden om te wijzigen.

De fiscale waarderings- en jaarwinstbepalingsmethoden bestendige gedragslijn, onafhankelijkheid van de vermoedelijke uitkomst en de beperkte mogelijkheden om van systeem te veranderen, zijn ingegeven om te voorkomen dat een onderneming op willekeurige wijze verschillende systemen toepast. Uitsluitend fiscale motieven, gericht op het behalen van een incidenteel fiscaal voordeel, zijn onvoldoende om van systeem te mogen wijzigen. Daarentegen mag een systeem dat in strijd is met goed koopmansgebruik in beginsel niet worden gecontinueerd. Een toestand waarin een systeem niet meer in overeenstemming is met goed koopmansgebruik kan onder meer ontstaan op grond van jurisprudentie of gewijzigde wetgeving.

Specifieke problemen

Verschillen tussen de commerciële en de fiscale jaarrekening vloeien vooral voort uit de gehanteerde waarderingsgrondslagen. Zo wordt voor de commerciële jaarrekening in het algemeen uitgegaan van de actuele waarde van de activa van de onderneming, terwijl als waarderingsgrondslag voor de fiscale winstaangifte de historische kostprijs van de activa wordt gehanteerd. Het Burgerlijk Wetboek biedt voor kleine vennootschappen – in het verlengde van de Europese richtlijnen die aan deze regels ten grondslag liggen – echter ruimte voor waardering op grond van historische kostprijs.

De meeste belastingplichtige ondernemingen stellen de fiscale jaarrekening op door het toepassen van een aantal correcties op de commerciële jaarrekening. Daarbij is van belang dat aan een aantal specifieke fiscaal rechtelijke regelingen en faciliteiten aandacht wordt besteed en in de jaarrekening wordt verwerkt. Daarnaast dient een specificatie te worden opgesteld en toegevoegd waaruit de oorzaken van verschillen tussen de commerciële jaarrekening en de fiscale jaarrekening blijken. Daarnaast is het voor kleine rechtspersonen sinds enkele jaren wettelijk mogelijk om fiscale waarderingsgrondslagen toe te passen bij het opstellen van de jaarrekening. Daarbij kunnen zich specifieke problemen voordoen, zoals de rol die latente belastingen in de jaarrekening kunnen vervullen.

Belastinglatenties

Naast de over de periode verschuldigde of verrekenbare belasting omvat de belastinglast of belastingbate zoals die in de jaarrekening wordt opgenomen latente belastingen. De uit hoofde hiervan op te nemen latente belastinglast of -bate wordt bepaald door mutaties in de latente belastingverplichtingen en -vorderingen zoals opgenomen in de balans, die op hun beurt worden bepaald door de op balansdatum bestaande verschillen tussen commerciële en fiscale boekwaarden van activa en passiva. Hiermee wordt in beginsel bereikt dat de totale belastinglast gebaseerd is op het resultaat vóór belastingen, bepaald overeenkomstig de grondslagen van waardering en resultaatbepaling die in de jaarrekening worden toegepast. Dit resultaat wordt wel aangeduid als de commerciële winst of het commerciële verlies.

Belastinglatenties hangen samen met de wijze waarop activa en passiva, die in de balans zijn opgenomen, bij hun afwikkeling in de toekomst tot belastingeffecten leiden. Als de commerciële boekwaarde van een vast actief bijvoorbeeld hoger is dan de fiscale boekwaarde, zal bij realisatie van de commerciële boekwaarde belasting geheven worden over het verschil met de fiscale boekwaarde. Een dergelijk verschil wordt aangeduid als een belastbaar tijdelijk verschil, dat wordt tenietgaat door de belaste afwikkeling of realisatie van het actief. In dit geval wordt een latente belastingverplichting opgenomen over het verschil tussen de commerciële en fiscale boekwaarde van het actief.

Het opnemen van latente belastingverplichtingen (passieve latenties) en latente belastingvorderingen (actieve latenties) in de commerciële jaarrekening wordt op deze manier en in Richtlijn 272, in navolging van IAS 12, benaderd vanuit het bestaan van tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale boekwaarden van activa en passiva; de ‘balance sheet liability method’.

Latente belastingvorderingen kunnen ontstaan uit hoofde van verrekenbare tijdelijke verschillen, alsook uit hoofde van beschikbare voorwaartse verliescompensatie en overige fiscale verrekeningsmogelijkheden.

Verrekenbare tijdelijke verschillen ontstaan bijvoorbeeld als:

bepaalde uitgaven fiscaal dienen te worden geactiveerd en afgeschreven, maar commercieel ineens ten laste van het resultaat worden gebracht (zoals de kosten van uitgifte van aandelen);

commercieel opgenomen voorzieningen fiscaal (nog) niet kunnen worden opgenomen.

In het kader van de beoogde belastingheffing over de totale winst, tijdens het bestaan van een onderneming, past een ruim overheidsbeleid voor de verrekening van geleden verliezen.

Hiervoor zijn twee faciliteiten in de fiscale wetgeving opgenomen:

Carry back: fiscale verliezen kunnen worden gecompenseerd met winsten van de drie voorafgaande jaren. Carry forward: fiscale verliezen zijn onder voorwaarden in tijd onbeperkt compensabel met toekomstige winsten.

Thin cap-regeling

Kosten waarvoor fiscaal geheel of gedeeltelijk een aftrekbeperking geldt, moeten in de commerciële winst- en verliesrekening worden verwerkt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om rente die op grond van fiscale regelgeving niet – of gedeeltelijk – aftrekbaar is. Hierbij kan worden gedacht aan rentelasten die in groepsverband beperkt aftrekbaar zijn (de zogenaamde ‘thin cap’-regeling). In afwijking van de aangifte vennootschapsbelasting wordt de belasting die over het verslagjaar verschuldigd is, eventueel aangepast voor correcties voortvloeiend uit voorgaande jaren, gepresenteerd onder de post ‘Vennootschapsbelasting’ ‘onder de streep’. De uitkomsten van de fiscale en commerciële winstberekening ‘boven de streep’ zijn daardoor aan elkaar gelijk. Hetzelfde uitgangspunt geldt voor fiscale faciliteiten, zoals de investeringsaftrek.

Volg de collegereeks Risk Management & Compliance Zes colleges over actuele thema's

Belasting over de winst in de jaarrekening

De post belasting in de winst- en verliesrekening sluit in principe aan op de aangifte vennootschapsbelasting. Dit geldt echter niet altijd in geval van een fiscale eenheid.

Aan het vormen van een fiscale eenheid zijn twee voorwaarden verbonden:

Het (economische en juridische) bezit van 99% of meer van het aandelenkapitaal met de in de fiscale eenheid op te nemen vennootschappen is vereist. De belastingplichtige dient in te stemmen met de door het Ministerie van Financiën gestelde voorwaarden, bestaande uit Standaardvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden. De opzet van deze voorwaarden is om misbruik van de fiscale eenheid tegen te gaan. De voorwaarden betreffen onder meer verliescompensatie, aansprakelijkheid, investeringsaftrek en onderlinge transacties.

Als een kleine rechtspersoon aan het hoofd van een kleine groep staat, kan de consolidatiekring van de jaarrekening buitenlandse rechtspersonen omvatten, terwijl in de fiscale eenheid uitsluitend Nederlandse rechtspersonen kunnen worden opgenomen. De consolidatiekring kan daardoor afwijken van de fiscale eenheid. Een rechtspersoon die aan het hoofd staat van een kleine groep kan op grond van artikel 407 lid 2 Boek 2 BW gebruikmaken van de vrijstelling om een geconsolideerde jaarrekening op te maken. Wanneer er sprake is van een fiscale eenheid doet het hoofd van de fiscale eenheid aangifte vennootschapsbelasting voor de fiscale eenheid als geheel. Onderlinge leveringen en posities worden hierbij geëlimineerd. Er kunnen dus verschillen zijn tussen de aangifte vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid en de belastingposities in de individuele jaarrekeningen (al dan niet op fiscale grondslagen) van de leden van de fiscale eenheid.

Vrijstellingen voor kleine rechtspersonen

De praktijk wijst uit dat het opstellen van jaarrekeningen bij kleine ondernemingen in veel gevallen sterk fiscaal gedreven is. Meestal is bij kleine ondernemingen sprake van een directeur-aandeelhouder, die volledig op de hoogte is van de gang van zaken binnen de onderneming en geen of weinig behoefte heeft aan andere dan fiscale waarderingsgrondslagen.

De bankier is als belangrijkste kredietverstrekker geïnteresseerd in de financiële positie van de onderneming, vooral in het kasstroomgenererende vermogen van de onderneming en de waarde van de verstrekte zekerheden, zowel door de rechtspersoon als door de directeur-aandeelhouder in privé. Het nut van een jaarrekening op basis van niet-fiscale grondslagen is in het algemeen dan ook beperkt, omdat kleine rechtspersonen niet controleplichtig zijn en de waarde van de onderneming sterk afhankelijk is van de kwaliteiten van de directeur-aandeelhouder. En een balans op basis van fiscale grondslagen uit oogpunt van kapitaalbescherming ook voldoende inzicht biedt in het aandelenkapitaal of de eigen vermogenspositie.

Daardoor lijkt de fiscale jaarrekening in de praktijk steeds belangrijker te worden. De Rabobank, ABN AMRO en ING hebben al aangegeven dat ze hun standaard bedrijfsrapportages willen baseren op de fiscale cijfers. De fiscale jaarrekening zet daarmee steeds meer de toon; niet alleen naar de fiscus, maar ook richting bank. Deze jaarrekening moet echter wel voldoen aan een aantal bijzondere eisen die in de bij dit artikel behorende e-learning aan de orde worden gesteld.