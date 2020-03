Frank Cocx beoogde nieuwe CFO van Lucas Bols

Frank Cocx is de beoogde nieuwe CFO en lid van de Raad van Bestuur van Lucas Bols. Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 9 juli zal het bestuur stemmen over de voordacht van Cocx.

Cocx zal Joost de Vries opvolgen, die in september 2019 aangaf terug te treden als CFO. De Vries blijft zijn huidige rol vervullen tot 1 juni. Om een soepele overdracht te waarborgen zal Cocx per 1 april in dienst treden van Lucas Bols. Samen met CEO Huub van Doorne zal Cocx de Raad van Bestuur vormen.

Sinds 2018 is Cocx werkzaam als CFO van Blokker. Daarvoor was Cocx tien jaar werkzaam bij KPMG, zowel in Nederland als het buitenland, waar hij ervaring opdeed in audit en transactie services.

Persoonlijke waarden

Cocx kijkt er naar uit om bij Lucas Bols aan de slag te gaan. “De rijke geschiedenis en het vakmanschap spreken me erg aan. De bedrijfscultuur van Lucas Bols met waarden als ondernemerschap en transparantie passen goed bij mijn persoonlijke waarden. Ik kijk er naar uit om samen met mijn nieuwe collega’s en de business partners van Lucas Bols de organisatie, met zijn unieke wereldwijde cocktailpropositie, verder te ontwikkelen”, zegt Cocx.

Cocx zal worden voorgedragen voor benoeming voor een periode van vier jaar tot de algemene vergadering van aandeelhouders in 2024.