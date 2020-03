Gerard Paulides, CFO van Vopak: Managen met optimisme

CFO Gerard Paulides van tankopslagbedrijf Vopak mag zonder te overdrijven een rasoptimist worden genoemd. “Concentreer je vooral op voortgang, snelheid en aanmoediging. Dan manage je slechte punten als vanzelf weg.”

Door: R0nald Bruins

De rasoptimist kon zich verheugen begin februari. Paulides mocht een mooie nettowinst van 357,8 miljoen euro over 2019 bekendmaken. Dat is 24 procent meer dan het jaar ervoor. Ondanks dat de bezettingsgraad van het tankopslagbedrijf wel naar beneden ging. Deze lag vorig jaar op 84 procent tegen 86 procent een jaar eerder. Vopak maakte ook bekend te willen vergroenen. Het bedrijf met het hoofdkantoor aan de Maas in Rotterdam verdient nu nog zijn geld met de opslag van olie , chemicaliën en gassen inclusief LNG , maar investeert ook in de opslag van waterstof. “We zien kansen in het opslaan van schonere en hernieuwbare energiebronnen”, aldus Paulides. “Denk aan gassen of waterstof. Waterstof is namelijk goed te vervoeren en op te slaan in ammonia of een andere vloeistof. In waterstof komen waarschijnlijk net als in olie en gas internationale stromen op gang.”

Verder richt Vopak zich op Industrial Terminals. “Dat zijn terminals die rechtstreeks de opslag verzorgen, vaak voor grote petrochemische complexen.” Vopak kan daarmee betere bezettingsgraden voor zijn infrastructuur, met name tanks, pijpleidingen en zeesteigers behalen. Vopak is beursgenoteerd aan de AEX. Vanwege de beperkte zogenaamde free float van 50 procent, 48 procent is in het bezit van investeringsfonds HAL, is het is daar het kleinste fonds. Met een weging van 0,5 procent en een beurswaarde van 6,3 miljard euro.

U sprak onlangs op het symposium van Eumedion, de belangenbehartiger van institutionele beleggers. Daar gaf u aan dat investeerders te weinig aandacht hebben voor niet-financiële informatie, kortom het verhaal achter de cijfers. Waarom vindt u dat?

“Als Raad van Bestuur is het onze taak om een goede strategie af te leveren. Ons hoger doel is storing vital products with care. De slechte en goede resultaten daarvan, leggen we allemaal toegankelijk en transparant neer. Je hoopt daarvan dat volgers van ons bedrijf zich daarin verdiepen en een mening over vormen. Zodanig dat daar een uur, een dag of een week over nagedacht is. Daar worden ook wij weer sterker van. Sentiment is belangrijk maar de meer inhoudelijke dialoog mis ik soms. Ik wil, met al onze investeerders, een dialoog waarin we standpunten kunnen delen. Het is soms wat frustrerend als er alleen naar data van het moment wordt gekeken zonder goede context voor performance en lange termijn waardecreatie. Soms is de betrokkenheid laag, waardoor er geen gesprek ontstaat over toekomstige beslissingen. En het is zonde als stakeholders dogmatisch op hun thema blijven zitten.”

“Daar zit ook een dilemma. De maatschappij verlangt dat bedrijven sturen op basis van een langetermijnvisie. Terwijl ze vaak worden afgerekend op korte termijn resultaten en incidenten. Niet alleen in de financiële markten, maar ook andere stakeholders reageren op korte termijn resultaten en op incidenten. Verantwoordelijkheid nemen over resultaten is zeker essentieel maar waarde wordt gecreëerd in de toekomst. En dus is een visie op allocatie van kapitaal, de afweging van risico en beloning en continu bijsturen nodig.”

Er is een wildgroei aan standaarden voor niet-financiële informatie te bespeuren. Eumedion stelde voor standaarden onder de IFRS Foundation te hangen. In het verlengde van IFRS. Hoe staat u daar tegenover?

“Dat zou goed zijn en heeft mijn volle ondersteuning. Het bevordert de constructieve dialoog. We voldoen aan IFRS, maar we bouwen ook in onze rapportage het gedachtegoed van de task force climate related financial disclosures. En we geven aan, aan welke Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties we verbonden zijn. We worden door meer en meer groepen benaderd die elk een groot hart hebben voor een bepaald thema. We kunnen simpelweg niet al die groepen allemaal tegelijk bedienen. Daarnaast hebben we tijd nodig om stappen te zetten met een realistische tijdshorizon waar we sustainable waarde kunnen creëren. We moeten rapporteren vanuit onze eigen identiteit, aan de hand van gangbare standaarden. Als niet-financiële informatie wordt gevat in standaarden bij de IFRS Foundation waar meer groepen wat mee kunnen, moedig ik dat alleen maar aan.”

U haalde, in navolging van Larry Fink, CEO van Blackrock, tijdens uw verhaal bij Eumedion ook aan dat de purpose van bedrijven belangrijker wordt. Waarom is dat zo?

“Voorheen werd de strategie en het succes van bedrijven primair bepaald vanuit de kracht van het bedrijf, van binnen naar buiten. De focus verschuift nu naar onze relevantie in en voor de maatschappij. Niet wat we doen is primair, maar het waarom. We ontwikkelen de waarde van ons bedrijf vanuit het perspectief van de samenleving en niet andersom. Dus van buiten naar binnen. Dat is geen altruïsme. Het is een andere invalshoek om het bedrijf op de lange termijn succesvol te laten zijn als corporate citizen en op de korte en lange termijn waardevol en winstgevend. Door van buiten naar binnen te redeneren is het ook veel logischer om te rapporteren over een breder front en ons voordeel te doen met de moderne capaciteit om data te genereren, verwerken en interpreteren.”

Wat is uw managementstijl?

“Een van aanmoedigen en bijsturen. Dat maakt het fijn samenwerken. Mensen binnen ons bedrijf zijn niet gek. Het zijn ervaren professionals en nieuw talent die ik niet hoef te vertellen hoe ze moeten werken. Het is dus meer een kwestie van bijsturen en aanmoedigen, dan challengen. Ik concentreer me op richting, snelheid en enthousiasme. Dan vallen slechte punten als vanzelf weg. Als CFO ben ik geen remmer of politieagent. Door te enthousiasmeren haal je meer uit een organisatie, is mijn ervaring. Dus geen voet op de rem, maar hooguit bijsturen om waarde te creëren.”

De Monitoring Commissie Accountancy (MCA) en de Commissie Toekomst Accountancy (CTA) waren zeer kritisch op het functioneren van accountants. Wat vindt u?

“Ook op dit punt ben ik optimistischer. Wij hebben als groot internationaal bedrijf belang bij accountants die geïntegreerd een beeld hebben van onze business-omgeving en die onze wereldwijde omgeving goed begrijpen. Die kan ik krijgen bij accountantspartijen die ook zo zijn ingericht. Als we dat gaan versnipperen, is dat inzicht veel moeilijk te halen. Dat terwijl we nog steeds dezelfde doelstelling van tijdig, accuraat en volledig rapporteren hebben. Als het versnippert, moet ik drie, vier, wellicht zelfs vijf verschillende invalshoeken bij elkaar brengen. Dat vind ik vreemd. We proberen iets wat goed functioneert, uit elkaar te halen. Het punt is dat het niet elke dag goed functioneert en bij elk voorbeeld. Maar je moet je in beleid niet richten op die uitzonderingen. Accountants zitten hoog in de negentig procent gewoon goed met hun rapportages. Kortom, de MCA en CTA gaan veel verder dan ik zou gaan. Ik hoop dat de politiek beseft dat de misstanden uitzonderingen zijn.”

Veel CFO’s zijn bezig met de digitale transformatie van hun bedrijf. Waar staat u met digital finance en data-analyse?

“Als Vopak willen op de beste locatie de beste tankopslag die er mogelijk is, leveren. Dat betekent dus zoeken naar goede, strategisch gelegen locaties die voor onze klanten aantrekkelijk zijn. Zodat ze hun producten bij ons willen onderbrengen. Daar zijn onze inspanningen op gericht. Digitalisering is daaraan ondersteunend en per definitie een board kwestie. Voor servicesystemen en aansturing van terminals ligt deze verantwoordelijkheid bij de COO, en voor financiële en niet-financiële rapportage bij de CFO. Verdere digitalisering van de aansturing van terminals doen we in huis. Dan ben je master of your own destiny. Bij finance willen we die data kiezen die de business beïnvloeden. Dan analyseren we die en brengen we de inzichten terug naar de business. Ik vind dat we daar een eind mee op streek zijn, maar we zijn nog lang niet ver genoeg. We kunnen verder gaan in het combineren van de cijfers van finance, sales en operatie. Vanaf dit kwartaal zijn er zeventien terminals aangesloten op een platform voor finance dat we hebben geïmplementeerd. Acht zijn aangesloten op het terminal managementsysteem. Dat moeten er in principe 65 worden. Als dat goed is ingericht, kunnen we onze klanten nog betere service leveren en betere beslissingen nemen…”

Over Gerard Paulides Gerard Paulides is sinds 2018 CFO van tankopslagbedrijf Vopak. Voor Vopak was hij dertig jaar werkzaam voor Shell, in diverse functies in finance, investor relations en M&A. Hij begeleidde Shell Midstream Partners naar de beurs en overname van de BG Group. Maar was ook Senior Vice President van Shell Canada. Paulides studeerde af in bedrijfseconomie aan Tilburg University en haalde een certificaat over Governance & International Directors aan de Insead Business School. Paulides was tot zijn start bij Vopak Non Executive Director van Radboud Universiteit en RadboudUMC

Tot slot: hoe kijkt u tegen de huidige financieringsmarkt aan?

“Onze investeringshorizon voor terminals zit al snel op tien tot vijftien jaar. De aflossing van financieringen daarop wil ik zoveel mogelijk gespreid hebben, zodat alles niet ineens in een jaar komt wanneer de financieringsmarkt goed of slecht is. Op de financieringsmarkt moeten we ons geld niet verdienen. Onze strategie, businessmodel en operaties zijn het uitgangspunt. Vervolgens heb ik een balans om dat mogelijk te maken. Dat gaat over welk kapitaal ik nodig heb op welk moment en in welk tempo. Maar ook over: wat distribueer ik terug naar aandeelhouders? De financieringsmarkt is niet mijn primaire businessmodel.”