Hoe verbeter je de brutowinstmarge?

In het verleden heb ik hele discussies over brutomarge gehad en hoe je die kan verbeteren. Het was op een gegeven moment zelfs een stokpaardje van de DGA en de CFO. Niet vergeten met groot succes, want er valt veel eer te behalen als je er aan werkt.

Door: Maarten Verheul

De brutowinst is een redelijk simpele vergelijking van de omzet minus inkoopwaarde. De brutowinstmarge is de brutowinst als percentage van de omzet. De brutowinstmarge is een snelle en bruikbare manier om jouw bedrijf met concurrenten te vergelijken. Ook kan het gebruikt worden om jouw huidige prestaties met prestaties uit het verleden te vergelijken, zeker in markten waarin de prijzen erg kunnen fluctueren.

Wat werkt wel en niet?

Verbeteren van brutowinstmarge kan heel simpel door de verkoopprijzen te verhogen. Maar dat is wel heel simpel, want als daardoor de verkoopaantallen dalen, dan is het maar de vraag of de absolute brutowinst niet omlaag gaat. Dat kan nooit de bedoeling zijn: betere brutowinstmarge, maar absoluut minder brutowinst. Dus pas op met verkoopprijzen veranderen.

Gemakkelijker is goedkoper inkopen. In het verleden heb ik daar wel goede ervaringen mee opgedaan. Bijvoorbeeld gaan inkopen op Letter of Credit-basis en daardoor vier procent betalingskorting verkrijgen. Dan gaat je inkoop met aftrek van kosten behoorlijk omlaag en verbetert je brutowinstmarge.

Inventory management kan ook behoorlijk bijdragen aan een betere brutowinstmarge. Tijdig intern overleggen over oude voorraden en dan of op tijd alsnog verkopen tegen een goede prijs, waardoor het af te boeken bedrag op voorraad meeviel of Outlets openen zodat helemaal niet op voorraad diende worden afgeschreven. Op een gegeven moment was er bijna twee miljoen euro oude voorraad voor outlets. Dat betekende in vergelijking met het verleden meer dan anderhalf miljoen euro minder afschrijving op voorraad. De afschrijving van de omzet daalde dan ook in een aantal jaren van vijf procent naar één procent van de omzet.

Als je werkt met een vaste verrekenprijs zou je kunnen besluiten om een deel van de transportkosten door te berekenen. Hierdoor ontstaat ook een betere brutowinstmarge.

Bij een bedrijf waar ik ooit werkte hebben we de brutowinstmarge over een aantal jaren van 28 procent naar 36 procent gebracht. Dat is heel veel op een omzet van zeventig miljoen euro. Reken maar uit, acht procent verbetering over zeventig miljoen euro.

Winstgevendheid verbeteren

Door de brutomarge goed te monitoren heb je vaak meer kans om de winstgevendheid van een bedrijf te verhogen, dan door uitsluitend te pushen om omzet (tegen een te lage marge). Eenmaal het pad ingeslagen van (te) lage marges, dan is het tij lastig te keren. Wat mij betreft dus eerst de marges op orde en dan gecontroleerd groeien in omzet. Maak iedereen binnen het bedrijf bewust van de marges die gewenst zijn en laat inkoop en verkoop op dit vlak goed samenwerken met duidelijke analyses van waar de problemen zitten.

Wat je nog wel eens ziet, dat is transportkosten in de indirecte kosten in plaats van in de directe kosten. Door ze in de directe kosten te houden kan je de brutomarge beter monitoren. Als je goede managementrapportages hebt, dan kan je het zelfs maandelijks monitoren.

Je kan denken, dat je een prachtige brutomarge hebt, maar als je inrichting van je grootboek onjuist is, dan word je fout ingelicht.

Zo heb ik bijvoorbeeld meegemaakt, dat de transportkosten van de verkoop niet in de kostprijs in de winst en verliesrekening werden geboekt, want het grootboek transportkosten stond in de indirecte kosten.

Zo had een modebedrijf stylingkosten, omdat ze de modeartikelen die ze verkochten zelf ontwikkelden op de eigen styling afdeling. Deze stylingkosten hadden jaren onder de personeelskosten (indirecte kosten gestaan in plaats in de kostprijs van de inkoop.

Daarom is de inrichting van het grootboek zo belangrijk. Anders kan je nooit ergens conclusies over trekken als je fout wordt voorgelicht.

De brutowinstmarge verbeteren is gemakkelijker dan besparen op de indirecte kosten.