Hoekstra: “Doen wat nodig is om bedrijven op de been te houden”

Het kabinet zal “alles doen wat nodig is” om te voorkomen dat bedrijven kopje onder gaan door de uitbraak van het coronavirus, ook als daarvoor de portemonnee moet worden getrokken. Dat heeft minister Wopke Hoekstra (Financiën) gezegd in zijn wekelijkse gesprek met RTL Z.

Het kabinet is het bedrijfsleven al te hulp geschoten door werktijdverkorting toe te staan voor ondernemingen die voor langere tijd minder werk hebben. Hun werknemers krijgen een uitkering voor de uren die zij minder werken. Maar volgens werkgeversorganisaties zijn meer maatregelen noodzakelijk.

Economische gevolgen beperken

Volgens Hoekstra is het kabinet “bereid heel ver te gaan” om de economische gevolgen te beperken. “Wij zullen vanzelfsprekend indien nodig het hele arsenaal benutten”, aldus de bewindsman. “De economie is uiteindelijk veel belangrijker dan de relatief kleine investering die je misschien moet doen om te zorgen dat je deze lastige fase doorkomt.”

Volgens minister Eric Wiebes (Economische Zaken) ligt er “natuurlijk achter de schermen van alles klaar” om bedrijven te hulp te schieten die worden geraakt door de verspreiding van het virus. “Maar dat is aan de orde zodra we dat nodig vinden.”

Dat “kan in de sfeer van garantstelling zitten”, waarbij de overheid garant staat voor leningen van bedrijven die in de problemen komen door het virus. “We zijn er actief mee bezig”, aldus de bewindsman. Het zou best op korte termijn nodig kunnen zijn om in te grijpen, maar dat hangt af van hoe bedrijven reageren op de crisis en hoe het virus zich ontwikkelt.

Het ligt “iets meer voor de hand” dat maatregelen voornamelijk gericht zijn op het midden- en kleinbedrijf.