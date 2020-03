IIRC vraagt feedback bij herzien integrated reporting framework

Voor het eerst in het tienjarig bestaan van de International Integrated Reporting Council (IIRC) herziet deze raad het integrated reporting framework. Dit framework werd in december 2013 gepubliceerd. De IIRC vraagt om feedback bij de herziening.

De ontwikkelingen rondom corporated reporting hebben de afgelopen tien jaar niet stilgestaan. Ondernemingen verwijzen in hun verslaggeving steeds vaker naar de Sustainable Development Goals en belichten thema’s als klimaatverandering, maatschappelijke verantwoordelijkheid en inclusiviteit. De herziening moet gaan helpen om het integrated reporting framework daarbij effectiever te gebruiken.

De IIRC is op zoek naar feedback van zowel bedrijven, investeerders, regelgevers en standard setters als het accountantsberoep, de academische wereld en ngo’s. Die kunnen hun visie op enkele geselecteerde thema’s voor 20 maart aanstaande delen via de website van de raad.

Lees ook:

IIRC ontwikkelt model voor integrated thinking

Ook in de periode daarna kunnen partijen een bedrijven leveren, via overleggen of het organiseren van een eigen rondetafelgesprek over de thema’s, aldus de IIRC.