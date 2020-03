In 6 stappen naar een minder kapitaalintensieve order to cash-cyclus

Een strak georganiseerde order to cash cycle kan zorgen voor extra middelen. In zes stappen naar een kortere – en dus minder kapitaalintensieve – O2C-cyclus.

Tussen het ontstaan van een vordering en het beschikken over de betaling ervan zit tijd. We noemen dit tijdsverloop de order to cash cycle (O2C-cyclus). Deze cyclus is de som van een aantal floats. Willen we investeringen in dit onderdeel van het werkkapitaal nog doelmatiger beheersen en sturen, dan moeten we deze floats nadrukkelijker relateren aan het bedrijfsproces.

In dit transactieverloop onderscheiden we zes fasen:

1. Ontvangen van de order;

2. Verzenden van de goederen/het verrichten van diensten;

3. Verzenden van de factuur;

4. Vervallen van de factuur (de vervaldag);

5. Verzenden van de betaling door de afnemer;

6. Beschikken over het geld.

Operationele kasstroom neemt af

Hoe langer deze cyclus duurt, hoe omvangrijker de investering, hoe hoger de (rente)kosten en hoe groter de bancaire afhankelijkheid. Door de extra benodigde financiering van werkkapitaal als gevolg van vertragingen in de O2C-cyclus, zal ook de operationele kasstroom afnemen hetgeen weer een negatieve invloed heeft op de vrije kasstroom. En juist die kasstroom is in het mkb belangrijk, met name voor de vreemd-vermogensverschaffers ofwel de banken. Overbodig is het dan te melden dat we daarom moeten zorgen voor een optimalisering van de O2C-cyclus. Het signaleren, beschrijven en analyseren van de floats is dan ook een eerste stap in het terugdringen van werkkapitaalinvesteringen. Hierna volgt een korte omschrijving van de zes te onderscheiden fasen in de order to cash cycle.

Fase 1: Het ontvangen van een order of de productiefloat

Zorg dat de manier van productiesturing het gevolg is van een evident strategische managementbeslissing. Het moment waarop een afnemer een bestelling of order plaatst bij een leverancier vertaalt zich in twee uitersten met daartussen een scala aan varianten: een voorraad- en een klantordergestuurde productie. Een voorraadgestuurde productie betekent dat de goederen direct uit de voorraad geleverd worden. Een klantordergestuurde productie betekent dat de goederen nog gemaakt moeten worden. Afhankelijk van het productieproces gaat er een zekere tijd voorbij voordat geleverd kan worden. De tijdsspanne tussen orderontvangst en goederenverzending kan dus kort maar ook (heel) lang zijn. We noemen deze tijdsspanne de productiefloat.

Fase 2: Het verzenden van de goederen of de systeemfloat

Voorkom onnodige vertragingen in de O2C-cyclus door onjuiste of onduidelijke facturering. Afhankelijk van de genoemde productievarianten wordt op een zeker moment de factuur aangemaakt. Ook in deze fase kunnen vertragingsmomenten optreden. We spreken dan van systeemfloat. Denk aan gebrekkige communicatie tussen de afdelingen sales en finance of het onvoldoende communiceren van door sales veranderde leverings- of betalingsvoorwaarden.

Fase 3: Het verzenden van de factuur of de kredietfloat

Zorg voor een optimale afstemming of match tussen de leveringsdatum van goederen of diensten en de factuurdatum.

Veel leveranciers hanteren een krediettermijn, bijvoorbeeld van 20 of 30 dagen. We spreken in dit geval van de kredietfloat. Deze float betreft het aantal dagen tussen het moment van factuurverzending door de leverancier en het moment van de betaling door de afnemer op de laatste kredietvervaldag. Een kredietdatum begint altijd op de factuurdatum. Het blijkt echter dat de factuurdatum vaak later gedateerd is dan de verzenddatum van de goederen of de leveringsdatum van een dienst.

Fase 4: Het vervallen van de factuur (de vervaldag) of de debiteurenfloat

Voorkom debiteurenfloat door te zorgen voor een efficiënt incassobeleid en een doordacht crediteurenbeleid.

Formeel eindigt het door de leverancier verstrekte krediet op de factuurvervaldag. Vaak wordt die termijn echter overschreden. Die overschrijding kan allerlei oorzaken hebben zoals een niet optimaal incassobeleid van de leverancier, verschil in marktmacht tussen leverancier en afnemer en een crediteurenbeleid waarbij vervaldagen niet overeenkomen met de betalingsdagen van de afnemer. We spreken in dit geval van de debiteurenfloat.

Fase 5: Het verzenden van de betaling door de afnemer of de post- en bankfloat

Zorg in het bancair overleg voor een voordelige toepassing van valutaire dagen en bij (vaste) afnemers in het bewerkstelligen van automatische incasso’s.

Het betalingsmoment is meestal in handen van de afnemer of debiteur. Betaling per cheque levert een postfloat op. De vertraging die ontstaat, zit in de verzendingsduur en is afhankelijk van de betaalmores van de debiteur en het land waarin hij woont. Vervolgens moeten we met de ontvangen cheque naar de bank om deze te innen of te laten crediteren. En dat kost tijd. Meestal is er echter sprake van girale betaling, maar daarbij ontstaat veelal vertraging tussen ontvangst van de opdracht door de bank van de afnemer en die van de leverancier. We spreken dan van bankfloat.

Fase 6: Het beschikken over het geld of de concentratiefloat

Zorg voor een adequaat saldobeheer, anders ontstaan er vertragingen met als gevolg hogere rentelasten of lagere rentebaten.

Ondernemingen hebben vaak diverse betaalrekeningen. Soms ook nog in verschillende deviezen. Als het geld is overgemaakt, moet het cash management van de leverancier beslissen wat er met het geld gedaan moet worden. Stel dat saldering van dagelijkse ontvangsten en uitgaven in eigen en vreemde valuta de norm is, dan is het noodzakelijk de in- en uitgaande kasstromen te concentreren op een centrale rekening, de master account. We spreken dan van concentratiefloat.

Na analyse van de gehele O2C-cyclus, valt op dat de bank slechts een bescheiden rol speelt in de (mogelijke) vertragingen. De meeste vertragingsmomenten hebben te maken met de bedrijfsvoering van de leverancier, waarop hij zelf dus veel invloed kan uitoefenen. Een doordacht en doelmatig ingerichte cyclus kan de lengte van de totale float structureel reduceren, wat zich vertaalt in voordelen, zoals een afname van bancaire afhankelijkheid, een lagere werkkapitaalinvestering, een beperkter beroep op vreemd vermogen, een hogere winst en een neerwaartse druk op de vermogenskostenvoet.

Kortom: reflectie op de floats van de O2C-cyclus kan heel lonend zijn.