Ken van Ierlant: digitaal leiderschap is geen zaak van ICT

Ons bedrijf moet digitaliseren en dus richten we ons bij de werving op millennials. Die hebben immers verstand van techniek. Het is een redenering die je op veel afdelingen nog hoort verkondigen. Jammer, zegt Ken van Ierlant, want digitaal leiderschap is geen kwestie van techniek, maar vooral een sociologisch probleem.

Door: Peter Passenier

Een paar weken geleden meldde Ken van Ierlant zich aan het loket bij de ABN AMRO. Hoe kon hij zo snel mogelijk een betaalrekening openen? “Nou”, zei de dame aan de balie, “dat gaat bij ons wel een maand duren. Als ik u een raad mag geven: ga naar ING. Daar hebben ze het in twee weken voor elkaar.”

Boot missen

Veel van ons zouden hier vooral hard om moeten lachen, maar voor Van Ierlant is het ook nog eens erg leerzaam. Hij is Digital Valuation Strategist en een van de sprekers tijdens Masterclass Digitaal Leiderschap in juni in Zeist. Zijn boodschap: als het gaat om digitalisering, zijn grote bedrijven de boot aan het missen. “Ja, dat geldt zelfs voor ING. Oké, die doet het beter dan ABN AMRO, maar binnenkort kun je voor zo’n spaarrekening naar Google, Amazon of Alibaba. En dan heb je zo’n spaarrekening geopend in tien minuten.”

Grote bedrijven moeten hun organisatie niet aanpassen, maar totaal anders inrichten.

Van rups naar vlinder

Want volgens Van Ierlant maken grote banken een principiële fout. Ze denken niet disruptief maar in incrementele stappen. “Stel je voor: je hebt een rups. Wat zie je de banken op dit moment doen? Die proberen die rups sneller te laten lopen. Kleine stapjes vooruit dus. Niet verstandig. Ze kunnen veel beter streven naar een totale transformatie: die rups moet veranderen in een vlinder. Grote bedrijven moeten hun organisatie niet aanpassen, maar totaal anders inrichten.”

Alleen op korte termijn

En dat ziet hij om zich heen niet gebeuren – zelfs niet bij een ogenschijnlijk moderne bank als ING. “Kijk naar Ralph Hamers, die daar de afgelopen jaren aan het roer stond. Die wordt nu overspoeld met complimenten omdat hij die bank heeft gedigitaliseerd. Maar wat is daar echt gebeurd? Ze hebben miljarden geïnvesteerd in het bouwen van een nieuwe bank – die een kopie is van de oude. Ze hebben allerlei glimmende dingetjes toegevoegd, allerlei hippe applicaties, en ogenschijnlijk maken ze nu ook meer winst. Veel inefficiëntie is uit het systeem gehaald, en de kosten gingen omlaag – maar alleen op korte termijn. Want er is daar niets wezenlijks veranderd.”

Verborgen data

Wat moet er daar wel gebeuren? Met die vraag zijn we weer terug bij het verhaal waarmee we begonnen. “Waarom moet ik zo lang wachten voor ik een rekening kan openen?” vraagt Van Ierlant. “En waarom duurt het nog veel langer om een hypotheek aan te vragen? Welnu, zo’n bank heeft de beschikking over gigantische hoeveelheden data – maar die zitten daar allemaal verborgen in tientallen lagen en applicaties. En o ja, voordat alles is geregeld moeten er honderden mensen een vinkje zetten.

Ondertussen beschikt een bedrijf als Alibaba over een datacentrisch platform: die halen al hun gegevens binnen tien minuten naar boven. Zulke bedrijven kunnen dus inspelen op de wensen van hun klanten. Juist daardoor gaat het in de toekomst extra opvallen dat grote banken dat niet kunnen.”

Ondergang?

En volgens Van Ierlant kan dat leiden tot hun ondergang. “De voorbeelden zijn legio. Heb jij de laatste jaren nog wat gehoord van Kodak en Fujifilm? Hun producten zijn verworden tot een commodity, allemaal door de smartphone in jouw zak. De directie kon het zien aankomen, maar heeft niets gedaan. Hetzelfde geldt voor de videotheken: die legden het af tegen Netflix, en voor de Amsterdamse taxicentrale: geen partij voor Uber. Dat gebeurt dadelijk ook in de bankensector – en het begin van die ontwikkeling is nu al te zien. Allerlei fintechs kunnen nieuwe technologieën wél snel toepassen. Als ze niet uitkijken, zijn de traditionele banken over tien jaar veranderd in overheidsbedrijven, in ministeries van munten.”

Goede mensen

Grote bedrijven moeten dus omschakelen van incrementeel naar disruptief, en volgens Van Ierlant kan dat alleen met andere mensen aan de top. “Veel van de CEO’s zijn goede boekhouders, maar die begrijpen niets van techniek, want die ICT’ers… die praten in een soort onbegrijpelijke hiërogliefen. Dus delegeren die CEO’s de digitale transformatie aan de Chief Information Officer, want die digitalisering is het terrein van ICT. Echter, dat is het grote misverstand. Die digitalisering, echte digitalisering, is geen kwestie van techniek. Het is een sociologisch probleem, een businessprobleem: hoe kun je je organisatie zo transformeren dat je voldoet aan de behoefte van je klant?”

Op een nieuwe manier denken

Vandaar ook Van Ierlants advies: ga op zoek naar mensen die dat proces kunnen begeleiden. “En nee, dat zijn niet per se millennials, het zijn zelfs geen techneuten. Techneuten praten over features: van nul tot honderd in drie seconden. In plaats daarvan moet je mensen aantrekken die verstand hebben van waardecreatie. Je hebt leiders nodig die op een nieuwe manier denken, de brug kunnen slaan tussen technologie en bedrijfskunde. Pas dan is er echt sprake van digitaal leiderschap.”