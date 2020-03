Knot: Nederlandse economie moet schokbestendiger worden

De Nederlandse economie staat er nog altijd goed voor, al zijn de jaren van vette groei voorbij. Wel kan het nieuwe coronavirus “in potentie grote schade aanrichten” als de verspreiding van het virus niet snel tot staan wordt gebracht. Volgens Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB) is het met het oog op de toekomst belangrijk om de Nederlandse economie schokbestendiger te maken.

Het centralebankhoofd wees er bij een lezing in Amsterdam op dat de groei van de Nederlandse economie vorig jaar voor het vierde jaar op rij beter was dan gemiddeld in het eurogebied, terwijl buurland Duitsland ternauwernood aan een recessie ontsnapte. “De veelgehoorde uitspraak ‘als Duitsland niest, wordt Nederland verkouden’ gaat daarmee dit keer niet op”, zei hij. “Daarnaast doet de Nederlandse economie het ook goed wat betreft de werkloosheid. Die is in Europees perspectief laag en ver onder het gemiddelde.”

Ook op lange termijn welvaart genereren

Knot drong tegelijkertijd aan op manieren om het verdienvermogen, de capaciteit om ook op lange termijn welvaart te genereren, te verhogen. Hij wees bijvoorbeeld op ruimte voor overheidsinvesteringen in infrastructuur, onderwijs en de energietransitie, of het verlagen van “verstorende” belastingen. Ook haalde hij bekende stokpaardjes van DNB aan, als de noodzaak van verdere hervormingen op de woningmarkt.

Ergens de beste in zijn

Achteroverleunen is geen optie als Nederland zijn gunstige positie wil behouden, aldus Knot. “En alsof dat nog niet voldoende reden is, is het af en toe ook gewoon fijn om ergens de beste in te zijn. Want laten we eerlijk zijn, ondanks de vergrote kans dat Depay misschien het EK voetbal zal halen, moeten we het deze zomer waarschijnlijk niet hebben van het Nederlandse elftal”, zo besloot de DNB-preses.

Lees ook

Lagarde: ECB staat klaar om economie te ondersteunen

Angst om coronavirus is groot risico voor economie